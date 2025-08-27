İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan Ekrem İmamoğlu hakkında yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan avukatı Nusret Yılmaz, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Trabzon’da gözaltına alındı

Soruşturma kapsamında Ekrem İmamoğlu ve eşi Dilek Kaya İmamoğlu’nun avukatlığını yapan Nusret Yılmaz, iki gün önce Trabzon’da “rüşvete aracılık etme” iddiasıyla gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Yılmaz, İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi.

Adli kontrol şartıyla serbest

Savcılıkta ifadesi alınan Nusret Yılmaz, “rüşvete aracılık etme” suçlamasıyla adli kontrol talebiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne çıkarıldı. Hakimlik, Yılmaz hakkında “yurt dışına çıkış yasağı” ve düzenli olarak karakola imza verme yükümlülüğü getirdi. Yılmaz, bu tedbirlerin ardından serbest bırakıldı.