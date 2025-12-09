Son Mühür- Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan son açıklamaya göre, 9 Aralık 2025 Salı günü Tunceli iline bağlı Pülümür ilçesi sarsıntıyla uyandı. Yerel saatle 15:34'te kaydedilen depremin büyüklüğü 4.2 (Mw) olarak ölçüldü. Yerin oldukça sığ bir noktasında gerçekleşen depremle ilgili olarak, bölgede ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuz durum veya can kaybı bildirilmedi.

Depremin merkez üssü ve zamanı

AFAD, depremin merkez üssünü Pülümür (Tunceli) olarak tespit etti. Sarsıntı, yerel saatle 15:34:14 TSİ'de meydana geldi. Depremin moment magnitüd cinsinden büyüklüğü ise 4.2 (Mw) olarak açıklandı.

Sarsıntının teknik detayları ve derinliği

Sarsıntının teknik analiz verilerine göre, depremin coğrafi konumu 39.51278 Kuzey enlemi ve 39.88778 Doğu boylamı olarak belirlendi. En dikkat çeken teknik detay ise depremin derinliği oldu. Deprem, yerin sadece 7.0 kilometre derinliğinde meydana geldi.

Bölgedeki son durum ve yetkililerin açıklamaları

Depremin hissedilmesinin hemen ardından, Tunceli Valiliği ve AFAD İl Müdürlüğü ekipleri bölgede hızlıca tarama ve inceleme faaliyetlerine başladı. Merkez üssü Pülümür olan sarsıntının, çevre il ve ilçelerde de hissedildiği tahmin ediliyor.