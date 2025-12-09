Son Mühür - ABD merkezli yazılım ve veri şirketi INRIX’in yayımladığı son rapor, dünyada trafikte en fazla zaman kaybedilen şehirleri gözler önüne serdi. 36 ülkede 900’den fazla şehir incelenirken, İstanbul’da trafik gecikmelerinin bir yılda yüzde 12 arttığı ve ortalama bir sürücünün yılda 118 saatini trafikte geçirdiği belirlendi. Uzman analizlerine göre rapor, kara yolu yetkililerinden ulaşım planlamacılarına, mühendislerden politika yapıcılarına kadar pek çok kesime, şehirlerdeki trafik yoğunluğunu izleme ve ölçme olanağı sunuyor. Çalışmada, insanların, malların ve hizmetlerin hareketinin kara yolu talebini artırdığı; talebin yol kapasitesini aşması durumunda trafik sıkışıklığının kaçınılmaz hale geldiği vurgulanıyor. Trafiğin aynı zamanda ekonominin bir göstergesi olduğuna dikkat çekilen raporda, “Trafik sıkışıklığı olumsuz etkiler doğursa da ekonomik aktivitenin de bir göstergesidir” ifadelerine yer verildi.

İstanbul zirvede yer aldı

Rapora göre İstanbul, trafikte kaybedilen 118 saat ile dünyanın en fazla zaman kaybedilen şehirleri arasında ilk sırada yer alıyor. İstanbul’u 112 saatle Chicago, 108 saatle Mexico City, 102 saatle New York City ve 101 saatle Philadelphia izliyor.

Afrika'da lider hangi şehir?

Afrika kıtasında ise sürücüler yılda 96 saat kaybederken, listenin zirvesinde Güney Afrika’nın başkenti Cape Town bulunuyor.

ABD'de de durum iyi değil

Rapora göre ABD’de sürücüler, yılda ortalama 43 saatini trafikte geçiriyor. Bu durumun sürücülere yıllık maliyeti 771 dolar olarak hesaplanıyor. Ayrıca ABD’de yolculukların en yoğun olduğu günlerin cuma günleri olduğu da bildirildi.