Son Mühür- Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ekim 2025 dönemine ilişkin İşgücü İstatistikleri'ni yayımladı. Mevsim etkilerinden arındırılmış verilere göre işsizlik oranı ekim ayında yüzde 8,5 olarak kaydedildi.

Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre, 15 yaş ve üzeri nüfusta işsiz sayısı bir önceki aya göre 27 bin kişi azalarak 3 milyon 33 bin kişiye geriledi. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 7,0, kadınlarda yüzde 11,3 oldu.

İstihdam 32 milyon 772 bine yükseldi

Ekim ayında istihdam edilenlerin sayısı 185 bin kişi artarak 32 milyon 772 bine ulaştı. Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam oranı yüzde 49,2 seviyesinde gerçekleşti. Bu oran erkeklerde yüzde 66,5, kadınlarda yüzde 32,4 olarak hesaplandı.

İşgücüne katılma oranı yükseldi

Aynı dönemde işgücü bir önceki aya göre 157 bin kişi artarak 35 milyon 804 bin kişiye çıktı. İşgücüne katılma oranı 0,2 puanlık artışla yüzde 53,8 oldu. Erkeklerde işgücüne katılım yüzde 71,5, kadınlarda ise yüzde 36,5 olarak kaydedildi.

Genç işsizlik oranı yüzde 15,6’ya yükseldi

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı ekim ayında 0,6 puan artarak yüzde 15,6 seviyesine çıktı. Genç işsizlik erkeklerde yüzde 12,9, kadınlarda yüzde 20,6 olarak tahmin edildi.

Haftalık çalışma süresi 42,2 saate geriledi

İstihdam edilenlerden işbaşında olanların haftalık ortalama fiili çalışma süresi, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış olarak 0,7 saat azalarak 42,2 saat oldu.

Atıl işgücü oranı yüzde 29,6 oldu

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı ekim ayında 1,1 puan artışla yüzde 29,6 seviyesine yükseldi.

Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 20,0, işsiz ve potansiyel işgücünün bütünleşik oranı ise yüzde 19,5 olarak hesaplandı.