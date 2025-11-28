Son Mühür- Yönünü yeniden yukarı yönlü çeviren Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi bankacılık endeksinin yüzde 0.99, holding endeksinin yüzde 0.60 yükseliş gösterdiği günü yüzde 0.28 değer kazanarak 10.945 puandan tamamlamıştı.

Endeks haftanın son işlem gününe 0.10'luk düşüşle 10.934 puandan giriş yaptı.

BIST 100 endeksinde 11.100 ve 11.200 puanın direnç, 10.800 ve 10.700 puanın ise destek konumunda olduğuna dikkat çekiliyor.



Küresel piyasalarda Japonya ve Çin endişesi...



Küresel piyasalarda Fed'in aralıkta faiz indirimine gideceğine yönelik beklentilerin desteklediği iyimserliğe karşın Uzak Doğu'dan gelen sinyaller can sıkıyor. Japonya'da makroekonomik verilerin beğenilmemesi ve Çin'de emlak sektöründeki sıkıntıların derinleşmesi risk iştahını sınırlıyor.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,1, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,6, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,3 ve Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,5 değer kazandı.



Bitcoin, altın ve petrolde son tablo ne?



Yeniden yükselile geçen ons altın 4.188 dolardan, gram altın 5.724 TL'den,

Brent petrol 63.63 dolardan,

Bitcoin 91.377 dolardan işlem görüyor.

