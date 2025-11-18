Son Mühür- Üçüncü çeyrekte işsiz sayısı 26 bin kişi azalmasına rağmen işsizlik oranı yüzde 8,5 düzeyinde değişmedi. Erkeklerde işsizlik oranı yüzde 7,0 olurken, kadınlarda bu oran yüzde 11,2’ye ulaştı.

İstihdam arttı ancak oran değişmedi

İstihdam edilenlerin sayısı aynı dönemde 65 bin kişi artarak 32 milyon 558 bin kişiye yükseldi. Ancak istihdam oranı yüzde 49 seviyesinde sabit kaldı. Erkeklerde istihdam oranı yüzde 66,2, kadınlarda ise yüzde 32,1 olarak kaydedildi.

İşgücüne katılım oranı geriledi

Temmuz–Eylül döneminde işgücü 39 bin kişi artarak 35 milyon 568 bin kişiye çıktı. Buna karşın işgücüne katılma oranı 0,1 puan azalarak yüzde 53,5’e geriledi. Erkeklerde işgücüne katılım yüzde 71,2 iken, kadınlarda yüzde 36,2 olarak ölçüldü.

Genç işsizlik yüksek seviyesini koruyor

15–24 yaş aralığındaki gençlerde işsizlik oranı, 0,5 puanlık düşüşe rağmen yüzde 15,3 seviyesinde kaldı. Genç erkeklerde işsizlik yüzde 11,7 olurken, genç kadınlarda oran yüzde 21,8’e yükseldi.

Sanayide düşüş, hizmette artış yaşandı

Mevsim etkilerinden arındırılmış verilere göre sektörel istihdamda şu değişimler görüldü:

Tarım sektöründe 13 bin artış

İnşaat sektöründe 40 bin artış

Hizmet sektöründe 159 bin artış

Sanayi sektöründe 147 bin azalış

Sanayi sektöründeki 147 bin kişilik kayıp, dönem verilerinin en belirgin düşüşü olarak kaydedildi.

Çalışma süresi 42,5 saate yükseldi

Haftalık ortalama fiili çalışma süresi bir önceki çeyreğe göre 0,4 saat artarak 42,5 saate ulaştı.