Son Mühür - Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, bu sabah Güney Kore’ye hareket ederek ABD Başkanı Donald Trump ile Busan’da bir araya geldi. Bu buluşma, Trump’ın bu yıl yeniden göreve başlamasının ardından iki liderin ilk yüz yüze görüşmesi oldu.

Şi, görüşmenin başında yaptığı konuşmada, Çin ve ABD’nin “dost ve ortak” olmasının önemine dikkat çekti. Çin’in kalkınmasının, ABD’nin “Amerika’yı yeniden büyük yapma” hedefiyle çelişmediğini belirten Şi, iki ülke arasında zaman zaman yaşanan gerilimlerin “doğal” olduğunu, ancak liderlerin ilişkileri doğru yönde tutma sorumluluğu bulunduğunu vurguladı. Ayrıca, Çin ve ABD’nin hem kendi ülkeleri hem de dünya için somut ve olumlu adımlar atmak amacıyla iş birliği yapabileceğini ifade etti.

"Büyük bir ülkenin büyük lideri"