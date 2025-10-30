Son Mühür - Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, bu sabah Güney Kore’ye hareket ederek ABD Başkanı Donald Trump ile Busan’da bir araya geldi. Bu buluşma, Trump’ın bu yıl yeniden göreve başlamasının ardından iki liderin ilk yüz yüze görüşmesi oldu.
Ortaklık vurgusu
Şi, görüşmenin başında yaptığı konuşmada, Çin ve ABD’nin “dost ve ortak” olmasının önemine dikkat çekti. Çin’in kalkınmasının, ABD’nin “Amerika’yı yeniden büyük yapma” hedefiyle çelişmediğini belirten Şi, iki ülke arasında zaman zaman yaşanan gerilimlerin “doğal” olduğunu, ancak liderlerin ilişkileri doğru yönde tutma sorumluluğu bulunduğunu vurguladı. Ayrıca, Çin ve ABD’nin hem kendi ülkeleri hem de dünya için somut ve olumlu adımlar atmak amacıyla iş birliği yapabileceğini ifade etti.
"Büyük bir ülkenin büyük lideri"
ABD Başkanı Donald Trump, görüşmede Şi’yi “büyük bir ülkenin büyük lideri” olarak tanımlayarak, iki ülke arasında uzun vadede sağlam bir iş birliği kurulacağına inandığını söyledi. Trump, “Devlet Başkanı Şi ile birçok konuda anlaşmaya vardık; bu görüşmede daha fazla konuda uzlaşmayı hedefliyorum. Uzun vadede olağanüstü bir ilişki inşa edeceğimize inanıyorum” ifadelerini kullandı.
Üst düzey görüşme
Busan’daki görüşmeye Çin heyetinden Devlet Başkanı Şi Cinping’in yanı sıra Dışişleri Bakanı Vang Yi, Başbakan Yardımcısı Hı Lifıng, Ulusal Reform ve Kalkınma Komisyonu Başkanı Cıng Şancie ve Ticaret Bakanı Vang Vıntao katıldı. ABD heyetinde ise Başkan Trump’a Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Hazine Bakanı Scott Bessent ve Ticaret Bakanı Howard Lutnick eşlik etti.
Yüzde 47'ye indirilecek
Görüşmenin ardından, iki ülke arasındaki ticari gerilimi azaltacak önemli kararlar açıklandı. Trump, Çin’e uygulanan genel gümrük vergilerinin yüzde 57’ten yüzde 47’ye düşürüldüğünü duyurdu. Ayrıca, fentanil ithalatına uygulanan verginin yüzde 10’a indirildiğini ve nadir toprak elementleri üzerindeki kısıtlamaların kaldırıldığını açıkladı.
Yeni dönem için mesajlar
ABD ve Çin’in çip teknolojileri alanında Nvidia ile görüşmelere başlayacağı ve Ukrayna konusunda ortak çalışma planı üzerinde anlaşmaya vardığı bildirildi. Trump, açıklamasında “Bu sadece başlangıç, bir ticaret anlaşması yolda” sözleriyle yeni bir dönemin habercisi olduğunu ifade etti.
Anlaşma sağlandı
Ayrıca, ABD ve Çin’in nadir toprak elementleri ile kritik minerallerde 1 yıllık bir ticaret anlaşmasına vardığı açıklandı. Anlaşmanın her yıl yeniden müzakere edilip güncelleneceği ifade edildi. Bu gelişmeler, son yıllarda sertleşen ABD-Çin ticari ilişkilerinde diplomatik bir yumuşama olarak yorumlanıyor. Piyasalar, özellikle teknoloji ve hammadde sektörlerinde gerilimin azalmasının fiyatlara olumlu etkide bulunabileceğini öngörüyor.