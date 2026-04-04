Rosatom, İran’daki Buşehr Nükleer Enerji Santrali’nde görev yapan personelin tahliyesine devam ediyor. Kurum, son olarak 198 Rus çalışanın daha bölgeden çıkarılmaya başlandığını duyurdu.

Rosatom Genel Müdürü Aleksey Likhachev, tahliyelerin otobüslerle İran-Ermenistan sınırı üzerinden gerçekleştirildiğini belirtti. Sürecin birkaç gün içinde tamamlanmasının hedeflendiği aktarıldı.

Saldırılar sonrası güvenlik alarmı

Santral çevresinde yaşanan son saldırıların ardından tahliye süreci hız kazandı. Bölgeye yönelik düzenlenen saldırılardan birinde bir güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Yaşanan gelişmeler, santral çevresindeki güvenlik riskinin ciddi boyutlara ulaştığını gözler önüne serdi.

Kremlin’e anlık bilgilendirme

Likhachev, tahliye sürecine ilişkin gelişmelerin düzenli olarak Vladimir Putin’e aktarıldığını açıkladı.

Rusya yönetiminin süreci yakından takip ettiği ve sahadaki gelişmeler hakkında sürekli rapor aldığı ifade edildi.

Moskova’dan sert tepki

Rusya Dışişleri Sözcüsü Mariya Zaharova, santrale yönelik saldırıları kınayarak, sivillerin hayatını kaybetmesine neden olan eylemleri “kabul edilemez” olarak nitelendirdi.

Açıklamada, bölgedeki gerilimin daha da tırmanmaması gerektiği vurgulandı.

Sınırlı sayıda personel görevde kalacak

Rosatom, daha önce yaptığı planlama doğrultusunda santralde sınırlı sayıda personelin kalacağını duyurmuştu. Açıklamalara göre yaklaşık 50 Rus çalışan tesiste görev yapmayı sürdürecek ve bu kişilerin gönüllü olduğu belirtildi.

Kurum, önceki süreçte yüzlerce personel ve aile bireyinin kademeli olarak tahliye edildiğini de hatırlattı.

Bölgedeki saldırılar genişliyor

İsrail’in İran’daki çeşitli hedeflere yönelik saldırıları son dönemde artış gösterdi. Özellikle Huzistan bölgesindeki petrokimya tesislerinin hedef alındığı saldırılarda bazı tesislerde hasar meydana geldiği ve yaralıların olduğu bildirildi.

İran basını ise Buşehr Nükleer Enerji Santrali yakınlarına füze isabet ettiğini aktardı. İlk belirlemelere göre santralin ana yapısının zarar görmediği ancak çevredeki bazı binalarda hasar oluştuğu ifade edildi.

Nükleer tesis çevresinde tedirginlik sürüyor

Uzmanlar, nükleer tesislerin hedef alınmasının bölgesel ve küresel güvenlik açısından ciddi riskler barındırdığına dikkat çekiyor.

Buşehr çevresinde art arda yaşanan saldırılar ve tahliye kararları, bölgedeki gerilimin kısa vadede düşmeyeceğine işaret ediyor.