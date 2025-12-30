Kış şartlarının etkisini artırmasıyla birlikte Türkiye genelinde hava ulaşımı planlamalarında zorunlu değişiklikler yapılmaya başlandı. Türk Hava Yolları (THY), ülkemizin doğu ve iç bölgelerinde etkili olması öngörülen şiddetli hava muhalefeti sebebiyle operasyonel güvenliği en üst seviyede tutmak adına kritik bir karar aldı. Meteorolojik raporlar doğrultusunda hareket eden milli bayrak taşıyıcı havayolu şirketi, uçuş emniyetini riske atmamak amacıyla yılın son günündeki bazı programlarını askıya aldığını kamuoyuna duyurdu.

Olumsuz hava koşulları ulaşım planlarını değiştirdi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden gelen son veriler, İç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgelerinde kar yağışı, fırtına ve buzlanma gibi ulaşımı zorlaştıran doğa olaylarının yaşanacağını işaret ediyor. Bu tahminler ışığında harekete geçen Türk Hava Yolları, 31 Aralık tarihli uçuş takviminde yer alan 61 seferin karşılıklı olarak iptal edildiğini açıkladı. İptal kararlarının özellikle olumsuz hava şartlarının beklendiği varış noktaları ve bu noktalardan kalkış yapacak uçakları kapsadığı belirtildi. Şirket, yolcuların seyahat güvenliğini korumak adına bu tür önleyici tedbirlerin zorunlu hale geldiğini vurguladı.

61 sefer karşılıklı iptal edildi

Türk Hava Yolları tarafından yapılan resmi açıklamada, iptal edilen sefer sayısının karşılıklı olarak toplam 61’e ulaştığı bilgisi paylaşıldı. Yılbaşı arifesinde seyahat etmeyi planlayan binlerce kişiyi yakından ilgilendiren bu gelişme sonrası, yolcuların mağduriyet yaşamaması adına dijital kanallar üzerinden bilgilendirme süreçleri başlatıldı. Şirket yetkilileri, uçuşu bulunan vatandaşların havalimanına gitmeden önce güncel durumlarını kontrol etmelerinin, olası yoğunluk ve beklemelerin önüne geçeceğine dikkat çekti.

Uçuş durumu kontrolü ve alternatif kanallar

Hava muhalefeti kaynaklı bu aksaklıklar nedeniyle bileti bulunan yolcuların THY’nin resmi internet sitesi, mobil uygulaması veya çağrı merkezleri aracılığıyla son dakika güncellemelerini takip etmeleri isteniyor. Milli havayolu şirketinin, hava durumunun seyrine göre operasyonel kararlarını güncelleyebileceği ifade edilirken, iptal edilen seferler için yolculara tanınan hakların ve alternatif uçuş seçeneklerinin de sistem üzerinden sunulmaya devam ettiği hatırlatıldı.