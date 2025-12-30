Son Mühür- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, iki ülke arasındaki stratejik ortaklığı yeni bir boyuta taşıyan tarihi bir zirveye imza attı. İstanbul’daki Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde gerçekleşen buluşmada, liderler baş başa yürüttükten görüşmenin ardından geniş kapsamlı heyetler arası toplantıya liderlik etti. Toplantının ana gündem maddesini savunma ve güvenlik oluştururken, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıkladığı yeni sondaj gemileri ve enerji vizyonu zirveye damgasını vurdu.

Dolmabahçe’de üst düzey devlet protokolü tam kadro

Kritik zirvede Türk devlet mekanizmasının en üst düzey isimleri hazır bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a; Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır eşlik etti. Masada ayrıca MİT Başkanı İbrahim Kalın, İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Dış Politika Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de yer aldı.

İki dev gemi göreve hazır

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada Türkiye’nin enerji bağımsızlığı ve uluslararası iş birlikleri adına devrim niteliğinde bir müjdeyi paylaştı. Türkiye’nin denizlerdeki gücüne güç katacak olan "Çağrı Bey" ve "Yıldırım" isimli iki yeni derin deniz sondaj gemisinin filoya dahil edildiğini duyuran Erdoğan, bu gemilerin stratejik rollerine dikkat çekti. Türkiye’nin teknik kabiliyetini Somali’nin doğal kaynaklarıyla buluşturacak olan bu hamle, bölgedeki dengeleri değiştirecek bir enerji diplomasisinin kapılarını aralıyor.

2026 hedefi: Somali halkının refahı için ilk sondaj

İki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin 60. yıl dönümüne denk gelen 2026 yılı, aynı zamanda büyük bir operasyonel sürecin başlangıcı olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Çağrı Bey" ve "Yıldırım" gemilerinin 2026 yılı itibarıyla Somali sularında sondaj faaliyetlerine başlamasının hedeflendiğini belirtti. Bu projelerin sadece bir enerji faaliyeti olmadığını vurgulayan Erdoğan, elde edilecek kazanımların doğrudan Somali halkının ekonomik kalkınmasına ve refah seviyesinin yükselmesine hizmet edeceğinin altını çizdi.

Sabotaj girişimlerine rağmen kararlı güvenlik durumu

Somali’nin güçlenmesinden rahatsız olan kesimlerin çeşitli engelleme ve sabotaj girişimlerine de değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, tüm bu olumsuz çabalara rağmen ülkede güvenlik şartlarının önemli ölçüde iyileştiğini ifade etti. Somali’nin yeniden ayağa kalkma sürecinin kararlılıkla devam ettiğini belirten Erdoğan, Türkiye’nin bu sağlam temel üzerinde, Somali’nin istikrarına ve güvenliğine verdiği desteği kesintisiz olarak sürdüreceğini dünyaya ilan etti.