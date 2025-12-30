Son Mühür- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, uzun yıllar boyunca eğitim, yardım ve sağlık hizmetlerinde ek ders karşılığı personel istihdam etti. Kadrolu meslek elemanlarıyla aynı işi yapan bu çalışanlar, çoğu zaman asgari ücretin altında maaş aldı.

BirGün'ün haberine göre; aynı birimde, aynı işi yapan personel arasındaki ciddi ücret farkları kamu yönetiminde yapısal sorunlara yol açtı.

Bakanlık, 2018 yılından itibaren ek dersli personel alımını durdurdu. Bu tarihten sonra istifa eden personelin yerine dahi yeni görevlendirme yapılmadı.

Yedi yıl sonra gelen sürpriz alım

Şubat 2025’te Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, yaklaşık 100 kişiyi ek ders karşılığı görevlendirerek yedi yıl aradan sonra bu uygulamaya yeniden döndü. Söz konusu alım, kamuoyunda ve Bakanlık bürokrasisinde şaşkınlık yarattı.

Cumhurbaşkanı kararıyla KPSS’siz memuriyet yolu açıldı

27 Şubat 2025 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile ek ders karşılığı çalışan personelin “sosyal hizmet personeli” adı altında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamına alınmasının önü açıldı. Düzenlemede KPSS şartı aranmadı.

Bu kararla birlikte yaklaşık 3 bine yakın personel memur olurken, kararın hemen öncesinde işe alınan yaklaşık 100 kişinin de sınavsız şekilde memuriyete geçirilmesi tepkilere neden oldu.

Binlerce adayın KPSS için yıllarca çalışmasına rağmen atanamadığı bir süreçte, kısa sürede yapılan bu geçişler “torpil” iddialarını gündeme taşıdı.

Daire başkanının kızı da listede iddiası

İddiaya göre, Bakanlık Personel Genel Müdürlüğü’nde görev yapan Daire Başkanı Uğur Çamalan’ın kızı, Cumhurbaşkanı Kararı’ndan hemen önce ek dersli personel olarak Bakanlıkta göreve başlatıldı. Kararın yayımlanmasının ardından ise KPSS’ye girmeden memur yapıldı.

Ayrıca söz konusu düzenlemeye ilişkin yazışmaları yürüten bürokratın da yine Uğur Çamalan olduğu ileri sürüldü.

Bakan yardımcısının yeğeni de kadroya alındı

Personelden sorumlu Bakan Yardımcısı Zafer Tarıkdaroğlu’nun yeğeni Fethullah Efe Polat’ın da aynı süreçte görevlendirildiği iddia edildi.

Polat’ın, Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nden 13 Şubat 2025’te mezun olmasının ardından, sadece birkaç gün sonra Bursa Nilüfer Sosyal Hizmet Merkezi’nde ek ders karşılığı görevlendirildiği belirtildi.

27 Şubat 2025’te kararın Resmi Gazete’de yayımlanmasıyla birlikte Polat’ın devlet memurluğuna geçirildiği, 15 Mayıs 2025’te ise memur olarak göreve başladığı kaydedildi.

Cinsel saldırı iddiası ve tutuklama süreci

Skandallar bununla da sınırlı kalmadı. B.G. isimli kadın, 11 Aralık 2025 tarihinde Fethullah Efe Polat hakkında tecavüz iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.

B.G., ifadesinde Polat’ın eski iş arkadaşı olduğunu, Bursa’da bir lokantada buluştuklarını, yemek sonrası Polat’ın aracı stadyum yakınında durdurduğunu ve kendisini darbederek cinsel saldırıda bulunduğunu anlattı.

Mağdur, olay sonrası yıkandığını ancak kıyafetlerini yıkamadığını belirterek bu kıyafetleri delil olarak polise teslim etti. Polat, 13 Aralık 2025’te nitelikli cinsel istismar suçundan tutuklandı.

Disiplin yazışmalarındaki zamanlama dikkat çekti

Fethullah Efe Polat’ın tutuklu bulunduğu 19 Aralık 2025 tarihinde, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü tarafından “Disiplin ve Ceza İşlemlerinde Dikkat Edilecek Hususlar” başlıklı bir yazı 81 il müdürlüğüne gönderildi.

Yazının 3. maddesinde, disiplin incelemesi yapacak muhakkiklerin görevlendirme onaylarının il müdürlüğü makamından alınması gerektiği belirtildi.

Sadece beş gün sonra bu kez yeni bir yazı gönderilerek, aynı onayların valilik makamından da alınabileceği ifade edildi.

Yazışmaların zamanlaması, yürütülen disiplin sürecine müdahale edilip edilmediği sorularını gündeme getirdi.

Tahliye sonrası göreve dönmek istedi

B.G.’nin şikayetinden vazgeçmesi üzerine Fethullah Efe Polat kısa süre içinde tahliye edildi. Tecavüz iddiasıyla yargılanan Polat’ın, Bursa Nilüfer Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü’ndeki görevine dönmek istediği, ancak kendisine şimdilik kuruma gelmemesinin bildirildiği öğrenildi.

Bakan yardımcısı: “Tesadüf, etkim olmadı”

Kamuoyunda yükselen tepkiler üzerine açıklama yapan Zafer Tarıkdaroğlu, yeğeninin ek dersli personel başvurusundan sonradan haberdar olduğunu savundu.

Tarıkdaroğlu, “Bu başvurudan sonra sözleşmeli memurlukla ilgili kararın çıkması tamamen tesadüf. Bu konuda hiçbir etkim olmadı. Hatta sözleşmesinin uzatılmamasını isteyeceğim” ifadelerini kullandı.