Son Mühür- Dünyanın en köklü gazetelerinden biri olan New York Times'ın 11 Aralık'ta yayınladığı ''İstanbul'da 7'den büyük deprem bekleniyor' haberi uzun süre ülke gündeminin üst sıralarında yer almıştı.

Saygın bir bilim dergisi olan Science'da yayınlanan makaleden yola çıkan New York Times'ın Marmara Denizi'ndeki faylara dikkat çektiği habere en sert tepki Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'dan gelmişti.



Üşümezsoy iddialar için hepsi çöp demişti...



Söz konusu araştırmaya ve haberi ''Hepsi çöp'' sözleriyle topa tutan Üşümezsoy,

''Adalar fayı, aslında aktif olmayan, ölü bir faydır. 1894 depreminde o hat kırıldı ve enerjisini boşalttı. Zombi çalışmaları, hayali çalışmaları, terk edilmiş çalışmaları 'İstanbul'da risk var' diye kullanmak artık bilimsel değil farklı bir tavır gerektirmektedir. 1999'dan beri onlarca sözde makale yazıldı ve hepsi de çöpe atıldı'' sözleriyle tepkisini dile getirmişti.



Önce gazete, şimdi Büyükelçilik...



İstanbul ve deprem tartışmalarının unutulduğu süreçte bu kez ABD'nin Ankara Büyükelçiliği ilginç bir paylaşımla, Türkçe yayınladığı bir mesajla deprem uyarısında bulundu.

Başkan Trump'la özel dostluğu nedeniyle klasik diplomat formundan uzak bir isim olan ABD Ankara Büyükelçisi Tom Barrack'ın liderliğindeki elçiliğin neden deprem uyarısında bulunduğu konusu kafaları karıştırdı.



ABD Ankara Büyükelçiliği hesabından yapılan uyarı şöyle...



ABD vatandaşları: Deprem sırasında ne yapılmalı?

Deprem sırasında eğer içerideyseniz:

Dışarı çıkmanın güvenli olduğundan kesinlikle emin olmadığınız sürece içeride kalın.

ÇÖK: Düşmemek için el ve dizlerinizin üstüne çökün.

KAPAN: Kollarınızla başınızı ve ensenizi koruyun.

Mümkünse sağlam bir masanın altına girin.

TUTUN: Sağlam bir mobilyanın altına girdiyseniz, bir tarafına tutunun ve mobilyayla birlikte hareket etmeye hazır olun.

Yaralanmamak için olabildiğince az hareket edin.

Asansör kullanmaktan kaçının.

Gaz kokusu alırsanız olduğunuz yeri hemen terk edin.

Deprem sırasında eğer dışarıdaysanız:

Binalar, elektrik hatları, ağaçlar ve sokak lambalarından uzak, açık bir alana gidin.

Araç sürüyorsanız güvenli bir yerde sağa çekin, üst geçit ve köprülerden kaçının.

Artçılara hazırlıklı olun – her artçıda ÇÖKÜN, KAPANIN ve TUTUNUN.

Yerel yetkililerin yayımladığı talimatlara uyun.

Yollar kullanılamayacak durumda olabilir; bu da havalimanlarına erişimi zorlaştırabilir.

Birkaç gün boyunca korunaklı bir yere sığınmaya hazırlıklı olun.

Beklenmedik masrafları karşılayabilmek için seyahat sigortası yaptırın.

Güncel güvenlik bildirimlerini almak için Smart Traveler Enrollment Program’a (Akıllı Yolcu Kayıt Programı - STEP) kaydolun.