Son Mühür- Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Akdeniz sularında meydana gelen orta şiddetli bir sarsıntıyı kamuoyuna duyurdu. Yapılan resmi açıklamaya göre, bölgede panik yaratan depremin büyüklüğü 4.4 (Mw) olarak ölçüldü. Akşam saatlerinde gerçekleşen sarsıntı, çevre illerde ve kıyı şeridinde de hissedildi.

Sarsıntının merkez üssü ve teknik detaylar

AFAD Deprem Dairesi Başkanlığı verilerine göre, deprem bugün saat 18:05:29 sularında kaydedildi. Yapılan teknik analizler, sarsıntının 35.29833 Kuzey enlemi ve 35.35861 Doğu boylamı koordinatlarında gerçekleştiğini ortaya koydu. Akdeniz'in derinliklerinde meydana gelen bu hareketlilik, yerin yaklaşık 7.88 kilometre altında oluştu. Yüzeye yakın bir derinlikte gerçekleşmesi, sarsıntının sahil kesimlerinde daha belirgin hissedilmesine neden oldu.

Çevre illerde hissedildi: Herhangi bir olumsuzluk var mı?

Akdeniz açıklaında yaşanan 4.4 büyüklüğündeki deprem, kısa süreli bir endişeye yol açtı. Özellikle Doğu Akdeniz kıyısındaki yerleşim yerlerinde yaşayan vatandaşlar sarsıntıyı hissederken, yetkililer bölgedeki durumu yakından takip ediyor. İlk belirlemelere göre, deniz açıklarında meydana gelen sarsıntı nedeniyle herhangi bir can veya mal kaybı bildirilmedi. AFAD ve ilgili birimlerin bölgedeki saha tarama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

Bölgedeki sismik hareketlilik takip ediliyor

Uzmanlar, Akdeniz havzasındaki sismik hareketliliğin normal periyotlar dahilinde olduğunu ifade ederken, deprem sonrası artçı bir sarsıntı olup olmayacağı merak konusu oldu.