Sosyal medya paylaşımları ve özel hayatıyla sık sık magazin gündeminin merkezinde yer alan Şeyma Subaşı, bu kez yargılandığı bir soruşturma sebebiyle emniyet güçlerinin takibine takıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir dosya kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan Subaşı, Türkiye'ye giriş yaptığı esnada havalimanında yetkililerce durduruldu. Uzun süredir Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan ünlü ismin yurda dönüşü, adli bir sürecin başlamasına neden oldu.

Havalimanında bekleyen adli prosedür

Amerika seyahatini tamamlayarak İstanbul Havalimanı’na iniş yapan Şeyma Subaşı, pasaport kontrol noktasına geldiğinde hakkında çıkarılan yakalama kararı sistemde görüldü.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü "uyuşturucu" temelli bir soruşturma dosyasına adı karışan Subaşı, emniyet birimleri tarafından prosedür gereği anında gözaltına alındı. Havalimanı emniyet şube müdürlüğüne götürülen ünlü ismin, buradaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından ilgili adli makamlara sevk edilmesi bekleniyor.

Soruşturmanın detayları ve yakalama kararının perdesi

Olayın temelini oluşturan hukuki sürecin, uyuşturucu maddelerle ilgili yürütülen genel bir tahkikatın parçası olduğu biliniyor.