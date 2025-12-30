Son Mühür- Türkiye genelinde evcil hayvanların kayıt altına alınması amacıyla başlatılan mikroçip uygulamasında tanınan ek sürenin sonuna gelindi. Kedi ve köpek dostlarımızın dijital kimliklerine kavuşması için belirlenen yasal takvimde yarın, yani 31 Aralık tarihi itibarıyla perdeler kapanıyor. Hayvan sahiplerinin cezai yaptırımlarla karşı karşıya kalmaması için tanınan bu kritik süreçte, yeni yılla birlikte denetimlerin sıkılaştırılması ve yaptırımların kararlılıkla uygulanması bekleniyor.

Mikroçip sadece bir zorunluluk değil, dijital bir sağlık karnesi

Hayvanların deri altına yerleştirilen mikroçipler, sadece yasal bir yükümlülük olmanın ötesinde, can dostlarımızın tüm tıbbi geçmişini içeren dijital bir arşiv niteliği taşıyor. Bu sistem sayesinde hayvanın aldığı aşılar, geçirdiği operasyonlar ve uygulanan tüm tedaviler merkezi bir veri tabanına kaydediliyor. Ayrıca, kaybolma veya kaçırılma gibi üzücü durumlarda, çip sistemi sayesinde hayvanın sahibine ve adres bilgilerine ulaşmak çok daha hızlı ve güvenli bir hale geliyor. Bu teknolojik adım, hem hayvan haklarını koruyor hem de sahipsiz hayvan sayısının kontrolsüz artışının önüne geçmeyi hedefliyor.

6 ayı dolduran hayvanlar için ceza kapıda

Yasal düzenleme uyarınca, yaşamının 6. ayını tamamlamış olmasına rağmen mikroçip takılmamış ve kayıt altına alınmamış kedi ile köpeklerin sahiplerine idari para cezası uygulanması öngörülüyor. 31 Aralık mesai bitimine kadar bu işlemi gerçekleştirmeyen vatandaşlar, yeni yılın ilk gününden itibaren artırılmış ceza miktarlarıyla karşılaşabilirler. Sektör temsilcileri ve bazı dernekler tarafından sürenin uzatılması yönünde talepler dile getirilse de, mevcut takvimde yarın son gün olma özelliğini koruyor.

Uygulama maliyeti ve erişim kanalları

Vatandaşlar, mikroçip takma işlemini özel veteriner kliniklerinin yanı sıra il ve ilçe tarım ve orman müdürlüklerinde de yaptırabiliyorlar. Dijital kimlik belgesi ve karne düzenlemesiyle birlikte bu işlemin maliyeti ortalama 900 Türk Lirası civarında seyrediyor. İşlemin kısa sürede tamamlanabilir olması sebebiyle, son gün yoğunluğuna kalmadan yetkili birimlere başvurulması büyük önem arz ediyor.

Çipsiz hayvanlar için seyahat kısıtlamaları başlıyor

Yeni dönemle birlikte mikroçipi bulunmayan evcil hayvanların yaşam kalitesi ve hareket alanı da ciddi oranda kısıtlanacak. Kaydı olmayan hayvanların şehirler arası uçak ve otobüs yolculuklarına kabul edilmeyeceği, yurt dışına çıkış işlemlerinin ise mikroçip belgesi olmadan gerçekleştirilmesinin mümkün olmayacağı vurgulanıyor. Hem sosyal hayatta hem de yasal prosedürlerde sorun yaşamamak adına hayvan sahiplerinin bu son 24 saati iyi değerlendirmesi gerekiyor.