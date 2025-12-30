Son Mühür- Buca Belediyesi’nde aralarında temizlik işleri çalışanlarının da bulunduğu yaklaşık 2 bin belediye emekçisi, maaşların ödenmemesi gerekçesiyle iş bırakma eylemine başladı.

İlçede çöp toplama hizmetlerinin aksama riski gündeme gelirken, Belediye Başkanı Görkem Duman’ın yurtdışında tatilde olduğunun ortaya çıkması tepkilere yol açtı.

Temizlik işleri de greve katıldı, çöp riski yeniden gündemde

İş bırakma eylemine temizlik işleri çalışanlarının da katılmasıyla birlikte, Buca’da geçmiş yaz aylarında yaşanan çöp yığınlarının yeniden oluşabileceği endişesi arttı. İlçede daha önce yaşanan çöp krizi ve buna bağlı sağlık sorunları yeniden tartışılmaya başlandı.

Başkan Duman’ın Phuket’te olduğu ortaya çıktı

Başkan Görkem Duman’ın, işçilerin eyleme başladığı saatlerde Türkiye dışında olduğu öğrenildi. Başkan Duman’ın, dünyanın önde gelen tatil merkezlerinden Phuket Adası’nda tatilde bulunduğu bilgisi kamuoyuna yansıdı.

AK Partili meclis üyesinden istifa çağrısı

Buca Belediyesi AK Parti Meclis Üyesi Veli Balyemez, yaşanan sürece ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Bugün Buca’mızda ne yazık ki Buca Belediyesi temizlik işleri elemanları da greve katıldı. Buca Belediye Başkanı da bu süreçte kenti terk ederek, sosyal medyada da görüldüğü gibi Phuket Adası’nda tatilde.

Dediğimiz gibi istediği yere gidebilir, hiç önemli değil. Lakin bu kentin sorunlarını çözmeden, emekçiyi yüz üstü bırakarak, öncelikli görevi olan kent emekçisinin maaşını ödemeden buradan gitmek hiçbir şekilde yakışmıyor.”

“Bu kenti çöp dağları bastı, hastalıklar yayıldı”

Balyemez, ilçenin daha önce yaşadığı çöp krizini hatırlatarak açıklamasını şöyle sürdürdü: “Geçen sefer de kenti çöp dağları bastığında fareler cirit atmıştı. Hastalıklar peyderpey yayılmaya başlamıştı. Bu kentin talihi bu olmamalı.”

“Sadece temizlik işlerinin maaşı ödendi”

Balyemez, belediyede maaş ödemelerine ilişkin iddialarını da dile getirerek şunları söyledi: “En kısa süre içerisinde, şu an gördüğümüz gibi Buca Belediye Başkanı sadece temizlik işleri çalışanlarının çıplak maaşını ödemiş.

Geriye kalan birimlerin maaşlarını ise ödememiş. Akla ziyan bir yaklaşım. Ya kardeşim, bu çalışan da diğeri çalışan değil mi? Siz ne yapmaya çalışıyorsunuz?”

“Artık yönetemiyorsunuz, istifa edin”

Açıklamasının sonunda Belediye Başkanı Görkem Duman’a istifa çağrısında bulunan Balyemez, şu ifadeleri kullandı: “Bu yaptığınız tavırların çok anlamsız olduğunun farkında değil misiniz? Artık yönetemiyorsunuz.

İki kelimeyle söylüyorum; lütfen istifa edin ve bu kentin yakasından düşün. Ondan sonra istediğiniz şekilde tatilinize devam edin.”