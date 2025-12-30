Türkiye'nin büyük bir bölümünü etkisi altına alan şiddetli kış koşulları ve yoğun kar yağışı sonrası Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), ülke genelinde yürütülen seferberliğin detaylarını kamuoyuyla paylaştı. 27-29 Aralık tarihleri arasında zirveye ulaşan olumsuz hava şartlarına karşı teyakkuza geçen ekipler, hem ulaşımın aksamaması hem de vatandaşların mağduriyet yaşamaması için 7 gün 24 saat esasına dayalı bir çalışma yürüttü. Meteorolojik uyarıların ardından harekete geçen koordinasyon merkezi, sahadan gelen anlık veriler ışığında müdahale stratejilerini belirleyerek kritik noktalara anında destek ulaştırdı.

Kritik alarm verilen illerde TAMP devreye girdi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son analizler neticesinde, hava muhalefetinin en sert hissedildiği 12 il için "turuncu", 26 il için ise "sarı" kodlu uyarı yapıldı. Bu riskli tablo karşısında Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamındaki tüm ilgili birimler aktif hale getirilerek operasyonel süreçler başlatıldı. AFAD’ın sevk ve idaresinde yürütülen bu devasa operasyonda, toplamda 22 bin 813 uzman personel ile 7 bin 689 tam donanımlı araç ve iş makinesi görevlendirildi. Kurumlar arası eş güdüm sayesinde, karın en yoğun olduğu bölgelerde bile tahliye ve yol açma çalışmaları kesintisiz bir biçimde sürdürüldü.

112 acil hattına yağan ihbarlara anında müdahale

Kar yağışının ve tipinin neden olduğu aksaklıklar, 112 Acil Çağrı Merkezleri üzerindeki yoğunluğu da beraberinde getirdi. Yapılan resmi açıklamaya göre, süreç boyunca toplam 2 bin 945 ihbar kayda geçerken, ekiplerin titiz çalışması sayesinde bu taleplerin tamamına geri dönüş sağlanarak gerekli müdahaleler gerçekleştirildi. Özellikle ana arterlerde ve kırsal bölgelerde ulaşıma kapalı yollar nedeniyle araçlarında mahsur kalan vatandaşların imdadına yine ekipler yetişti. Zorlu şartlar altında beklemek zorunda kalan bireylere bin 670 paket içme suyu, bin 596 paket kumanya ve 600 adet battaniye dağıtılarak insani yardım operasyonu da başarıyla yönetildi.

Yolların açılması ve enerji arzı için hummalı çalışma

Karayolları Genel Müdürlüğü, belediyeler ve İl Özel İdareleri, kendi sorumluluk alanlarındaki kapalı yolları trafiğe açmak için yoğun bir mesai harcıyor. Şehir merkezlerinden en uzak köy yollarına kadar ulaşımı yeniden tesis etmek amacıyla başlatılan küreme ve tuzlama çalışmaları aralıksız devam ediyor. Diğer yandan, tipi ve fırtına nedeniyle enerji nakil hatlarında meydana gelen arızalara karşı dağıtım şirketleri de teyakkuzda. Kesinti yaşanan bölgelere kademeli olarak elektrik verilmeye başlanırken, yetkililer hayatın tamamen normale dönmesi için sahadaki tüm ekiplerin görev başında olduğunu vurguladı.