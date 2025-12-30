Gençlik ve Spor Bakanlığı, merkez teşkilatının denetim gücünü artırmak amacıyla Rehberlik ve Denetim Başkanlığı bünyesinde görevlendirilmek üzere 50 yeni müfettiş yardımcısı istihdam edeceğini duyurdu. Bakanlığın resmi internet sitesinde yayımlanan ilana göre, kariyer meslek grubu içerisinde yer alan bu kadrolar için adaylar titiz bir seçme sürecinden geçirilecek. Yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamadan oluşan giriş sınavıyla yapılacak alımlarda, kamu yönetimi ve denetim standartlarına uygun liyakatli personellerin sisteme dahil edilmesi hedefleniyor.

Adaylarda aranan eğitim ve yaş şartları

Söz konusu giriş sınavına başvurabilmek için adayların belirli akademik disiplinlerden mezun olmaları gerekiyor. Bu doğrultuda; Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme ile İktisadi ve İdari Bilimler fakültelerinden ya da Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından bu bölümlere denkliği onaylanmış yurt içi veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezuniyet şartı aranıyor. Ayrıca adayların, giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmaları gerekiyor. Bu kriterler, denetim kadrolarında hem genç hem de uzmanlaşmış bir yapının korunması amacıyla stratejik bir önem taşıyor.

Başvuru süreci e-Devlet ve kariyer kapısı üzerinden yürütülecek

Adaylar için başvuru ekranları 9 Şubat tarihinde açılacak ve 23 Şubat mesai bitimine kadar erişime açık kalacak. Başvurular, dijital dönüşüm çalışmaları kapsamında yalnızca e-Devlet portalı üzerinden, "Gençlik ve Spor Bakanlığı/Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım" adresi kullanılarak gerçekleştirilebilecek. Adayların başvuru işlemlerini tamamladıktan sonra sistem üzerinden aldıkları çıktıları muhafaza etmeleri gerekiyor; zira bu belgeler sınav girişinde kimlik kartlarıyla birlikte ibraz edilecek. Bakanlık, posta yoluyla veya elden yapılan başvuruların kabul edilmeyeceğini ve tüm sürecin şeffaf bir şekilde dijital ortamdan takip edileceğini bildirdi.

İki aşamalı sınav takvimi belirlendi

Müfettiş yardımcılığına giden yol, Ankara’da gerçekleştirilecek olan iki kademeli bir sınav sürecinden geçiyor. Sürecin ilk ayağı olan yazılı sınav, 25 Nisan 2026 Cumartesi günü tek oturum şeklinde yapılacak. Sınava katılım hakkı kazanan adayların listesi, sınav saati ve salon bilgileri ise sınav tarihinden en az bir ay önce Bakanlığın kurumsal web sayfasında ilan edilecek. Yazılı sınavda başarılı olan adaylar, daha sonra duyurulacak bir tarihte sözlü mülakata davet edilecek. Adayların ayrıca tebligat beklemeksizin tüm duyuruları Kariyer Kapısı üzerinden takip etmeleri sorumlulukları arasında yer alıyor.

Müfredat ve soru dağılımında bölüm farklılığı

Yazılı sınav, çoktan seçmeli test usulüyle adayların alan bilgilerini ölçecek şekilde tasarlandı. Sınavın teknik detaylarına göre, Hukuk fakültesi mezunları ile İktisadi ve İdari Bilimler tabanlı fakültelerden mezun olan adaylara farklı nitelikte sorular yöneltilecek. Ancak, adayların yabancı dil yetkinliklerini ölçen sorular tüm katılımcılar için ortak olacak. Adaylar, sınava girerken fotoğraflı nüfus cüzdanı, yeni tip kimlik kartı, sürücü belgesi veya geçerli pasaport gibi resmi belgelerden birini yanlarında bulundurmak zorunda olacaklar.