Son Mühür - Suriye ordusunun Halep kent merkezinde YPG/SDG’ye yönelik başlattığı nokta operasyonlarda Eşrefiyye ve Beni Zeyd mahallelerinde büyük ölçüde kontrol sağlamasının ardından, Savunma Bakanlığı’nın örgüte kenti boşaltması için tanıdığı süre TSİ 09.00 itibarıyla sona erdi. Dün akşam saatlerinde şiddeti artan ve 03.00’e kadar Eşrefiyye ile Beni Zeyd’de yer yer süren, Şeyh Maksud Mahallesi hatlarında da zaman zaman yoğunlaşan çatışmaların, Bakanlığın açıklamasının ardından durduğu bildirildi. Geçici ateşkesi duyuran açıklamada, “Silahlı unsurların yalnızca hafif kişisel silah taşımasına izin verilecek, güvenli geçişleri Suriye ordusu tarafından sağlanarak ülkenin kuzeydoğu bölgelerine çıkışlarına imkan tanınacaktır” denilmişti. Örgütün Halep’ten çekilmemesi halinde Suriye ordusunun nokta operasyonlarını sürdürmesi bekleniyor.

Halep'teki operasyon devam diyor

Suriye’de terör örgütü YPG/SDG, 6 Ocak’tan itibaren kontrolünde bulundurduğu alanlardan Halep’teki birçok noktayı hedef alan saldırılar gerçekleştirmişti. Şam yönetimi, örgütten 10 Mart Mutabakatı’na uymasını ve Halep’e yönelik saldırılarını durdurmasını talep etmişti. Ancak saldırıların devam etmesi üzerine Suriye ordusu, örgütün işgali altındaki Halep’in Şeyh Maksud ve Eşrefiyye mahallelerindeki mevzilerine yönelik nokta operasyonlar başlatmıştı. 6 Ocak’tan bu yana düzenlenen saldırılarda 9 Suriyeli yaşamını yitirirken, çoğu sivil olmak üzere 55 kişi yaralandı. Halep Kent Merkez Komitesi ise kentte güvenli bölgelere tahliye edilenlerin sayısının 142 bine ulaştığını açıklamıştı.