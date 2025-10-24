Son Mühür - TELE1’de *Sabah Pusulası* programını sunan Gökhan Kayış, kanala yapılan operasyonu canlı yayında izleyicilere aktardı. Kayış, sabahın erken saatlerinde TEM ekiplerinin TELE1 binasına geldiğini ve arama gerçekleştirdiğini belirtti. Yayın sırasında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın bilgi notunu paylaşan Kayış, notta “Operasyon 1” ifadesinin yer aldığını ve bunun başka operasyonların da yapılabileceğine işaret edebileceğini söyledi. Kayış’ın aktardığına göre, kanalda yaklaşık 50 kişilik bir TEM ekibi bulunuyor. Kayış, ekibin başındaki amire “Merdan Yanardağ’ın haberi var mı?” diye sorduğunu, amirin ise “Ulaşamazsınız” yanıtını verdiğini ve Yanardağ’ın gözaltına alınmış olabileceğini ifade etti. Ayrıca Kayış, binada muhtarın da hazır bulunduğunu bildirdi.

Yanardağ gözaltına alındı

Kayış, canlı yayında okuduğu bilgi notunda Merdan Yanardağ hakkında gözaltı kararı bulunduğunu açıkladı. Ekiplerin şu anda hem Yanardağ’ın odasında hem de evinde arama yaptığı, ayrıca Yanardağ’ın gözaltında olduğu bilgisine ulaşıldı.