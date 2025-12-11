Son Mühür - İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy, beraberindeki üç kişiyle birlikte tutuklandı.

Ersoy’un tutuklamaya sevk edildiği belgede, “Kendi konutlarında uyuşturucu kullanımına olanak sağladıkları, eve gelen kadınlara uyuşturucu temin ettikleri, ikiden fazla kişinin cinsel ilişkiye girdiği, çevresindeki kadınları bu şekilde ilişkiye sokarak maddi ve sektörel kazanç sağladıkları” yönündeki ifadeler yer aldı. Bu iddialar sosyal medyada geniş yankı buldu.

Yaptıkları haber dikkat çekti