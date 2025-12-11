Son Mühür - İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy, beraberindeki üç kişiyle birlikte tutuklandı.
Gündeme bomba gibi düştü
Ersoy’un tutuklamaya sevk edildiği belgede, “Kendi konutlarında uyuşturucu kullanımına olanak sağladıkları, eve gelen kadınlara uyuşturucu temin ettikleri, ikiden fazla kişinin cinsel ilişkiye girdiği, çevresindeki kadınları bu şekilde ilişkiye sokarak maddi ve sektörel kazanç sağladıkları” yönündeki ifadeler yer aldı. Bu iddialar sosyal medyada geniş yankı buldu.
Yaptıkları haber dikkat çekti
Olayın yankıları devam ederken, Habertürk’ün Mehmet Akif Ersoy’un tutuklanmasına dair haberinde Ersoy’u kanalla bağlantısız, adeta sıradan biriymiş gibi göstermesi dikkat çekti. Yayını izleyenler ise “Nereden nereye” yorumunda bulundu.