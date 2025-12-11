Olay, geçtiğimiz günlerde Arnavutköy’deki Şeyh Şamil İlköğretim Okulu’nda meydana geldi. İddiaya göre temizlik görevlisi Z.S., öğle yemeği hazırlıkları sırasında dondurucudan çıkarılan ve tezgahta pişmeye hazırlanan tavuğun içerisine çamaşır suyu ekledi. Bu esnada durumu fark eden okul personeli hemen müdahale etti.

Okul müdürü şikayetçi oldu

Çamaşır suyu katıldığı iddia edilen tavuğu tüketme ihtimali bulunan okul müdürü Y.B., zehirlenme şüphesiyle polis merkezine giderek Z.S.’den şikayetçi oldu. Olayın ardından durum İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bildirildi.

Temizlik personeli gözaltına alındı

İhbar sonrası polis ekipleri okulda inceleme başlattı. Z.S. gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Burada yapılan işlemlerin ardından şüpheli adliyeye sevk edildi.

Mahkeme tutuklama kararı verdi

Adliyeye çıkarılan Z.S. hakkında mahkeme, “zehirleme girişimi” iddiasıyla tutuklama kararı vererek cezaevine gönderdi. Soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğü belirtildi.

Yemekten numuneler alındı, kimyasal inceleme yapılacak

Olay sonrası polis ekipleri, zehirleme şüphesi bulunan yemek ve mutfak alanında incelemelerde bulundu. Tavuk yemeğinden numuneler alınarak laboratuvara gönderildi. Numunelerde kimyasal madde tespiti için inceleme yapılacağı ve olayın kesinleşmesinin bu raporla belirleneceği aktarıldı.