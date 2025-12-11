Son Mühür - Büyük teknoloji şirketleri, Hindistan’ın veri merkezi altyapısına sunduğu geniş kaynaklar, yetenek havuzu ve dijital kullanıcı potansiyeli nedeniyle milyarlarca dolarlık yatırımlarını artırıyor. Son 24 saatte Microsoft ve Amazon, Hindistan’ın bulut ve yapay zeka altyapısına 50 milyar dolardan fazla yatırım yapacaklarını açıkladı. Intel ise Pazartesi günü, ülkedeki artan PC talebi ve hızlı yapay zeka benimsemesini göz önünde bulundurarak Hindistan’da çip üretimi planladığını duyurdu.

Yapay zekaya dev yatırım

Hindistan, kendi yerli yapay zeka modellerini geliştirme yarışında ABD ve Çin’in gerisinde kalmasına rağmen, bilgi teknolojileri uzmanlığını kullanarak kurumsal düzeyde AI uygulamaları geliştirmeyi ve yaygınlaştırmayı hedefliyor. Bu durum, büyük teknoloji şirketleri için Hindistan’da önemli bir fırsat yaratıyor. Hindistan Elektronik ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı’ndan S. Krishnan, CNBC’ye yaptığı açıklamada, “Bir model veya hesaplama kapasitesi tek başına herhangi bir işletmenin AI’yi etkili kullanması için yeterli değildir. Bunun için uygulama katmanını geliştiren şirketler ve geniş bir yetenek havuzu gerekir” dedi. Stanford Üniversitesi, Hindistan’ı küresel ve ulusal AI canlılık sıralamasında ABD, Çin ve İngiltere ile birlikte ilk dört ülke arasında gösteriyor. GitHub verilerine göre Hindistan, tüm projelerin %24’ünü oluşturarak en yüksek paya sahip. Krishnan, Hindistan’ın fırsatını özellikle “uygulama geliştirme” alanında gördüğünü ve bunun AI şirketlerinin gelirini artıracağını vurguladı.

Microsoft ve Amazon devrede

Salı günü Microsoft, Hindistan’a önümüzdeki 4 yıl içinde 17,5 milyar dolarlık yatırım yapacağını açıkladı. Bu yatırım, hiperscale altyapının genişletilmesi, AI’nin ulusal platformlara entegre edilmesi ve iş gücünün AI’ye hazırlanması hedeflerini kapsıyor. Counterpoint Research Araştırma Direktörü Tarun Pathak, “Bu ölçekli yatırım Microsoft’a GPU yoğun veri merkezlerinde ilk hareket avantajı sağlayacak, Azure’yi Hindistan’ın AI iş yükleri için tercih edilen platform haline getirecek ve hükümetin AI altyapı hamlesiyle uyumu derinleştirecek” ifadelerini kullandı. Çarşamba günü Amazon, ülkeye 35 milyar dolarlık ek yatırım planlarını duyurdu; böylece şirketin Hindistan’daki toplam yatırımı 75 milyar doları aşacak. Google ve OpenAI gibi diğer teknoloji devleri de Hindistan’daki kullanıcılar için araçlarını ücretsiz sunarken, Google ayrıca güney Hindistan’da yeni bir AI veri merkezi için 15 milyar dolarlık yatırım planını kesinleştirdi.