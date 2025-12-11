Son Mühür - Futbolda bahis ve şike soruşturması kapsamında tutuklanan isimlerle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Gazeteci Erdem Açıkgöz’ün özel haberine göre, aralarında Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş, Galatasaraylı Metehan Baltacı ve eski Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak’ın da bulunduğu tutuklular, Silivri’deki Marmara Cezaevi’ne sevk edildi.

Aynı koğuşta olacaklar

Sevk edilen kişilerin Marmara Cezaevi’nde aynı koğuşta kalacakları öğrenildi. Bahis ve şike iddialarıyla yürütülen soruşturmada toplam 20 kişi tutuklanırken, 18 kişiye adlî kontrol tedbiri uygulanmıştı. Sürecin önümüzdeki günlerde yeni detaylarla genişlemesi bekleniyor.