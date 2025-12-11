Son Mühür- Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 5. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 19 Ekim’deki seçimlerde Cumhuriyetçi Türk Partisi adayı Tufan Erhürman karşısında aldığı yenilginin ardından Türkiye’ye verdiği ilk röportajda kampanya sürecine ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

“Bu halk öyle şey yemez”

Tatar, seçimlerden hemen önce Cübbeli Ahmet tarafından yayınlanan destek videosunun kendisine oy kaybettirdiğini belirtti. T24’ten Buse Söğütlü’ye konuşan Tatar, “Cübbeli Ahmet’in videosu son hafta tüm telefonlara düştü. O açıklama bana yüzde 5 oy kaybettirdi. Bu halk öyle şey yemez” dedi. Videoda Cübbeli Ahmet, Tatar için dua etmiş, Erhürman’ı ise “Rumcu” diye nitelendirmişti.

AB pasaportu vaadine eleştiri

Tatar, seçim kampanyasında sıkça gündeme gelen “Rum/AB pasaportu” söylemine de değinerek, Erhürman’ın bu iddiayı etkili kullandığını ancak böyle bir vaadin gerçeğe dönüşmesinin mümkün olmadığını söyledi. Kendi makamının böyle bir söz verme yetkisine sahip olmadığını vurguladı.

Ankara ile ilişkilerin kampanyaya etkisi

Kampanya döneminde Türkiye ile kurduğu yakın ilişkilerin görünür olmasını doğal karşılayan Tatar, “Türkiye'de her bölgede güçlü bağlarımız var” dedi. Kıbrıs Türk toplumunun “başkasından yönlendirme kabul etmeyen özgür bir halk” olduğunu belirtti; dış temsilciliklerin ve derneklerin faaliyetlerinin etkili olduğunu, ancak bu yapıların kaynaklarının tam bilinmediğini ifade etti.

Bahçeli’nin ‘82. vilayet’ çıkışı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin “KKTC Türkiye’nin 82. ili olsun” sözlerini de değerlendiren Tatar, federasyon modelinin kabul edilmesi halinde Kıbrıs’ın AB’nin bir vilayeti haline geleceğini savundu. Bahçeli’nin bu çerçevede “AB vilayeti olacağına Türk vilayeti olsun” mesajı verdiğini düşündüğünü söyledi.

Egemen eşitlik vurgusu

Federal çözüm önerilerine karşı çıkan Tatar, Kıbrıs Türk halkının güvenli geleceğinin ancak egemen eşitliğe dayalı bir anlaşma ile sağlanabileceğini belirtti. Mevcut şartlarda Erhürman’ın “müzakere masasına oturamayacağını” ileri sürdü.

Cübbeli Ahmet’in seçim mesajı

Seçim sürecinde Tatar’a açık destek veren Cübbeli Ahmet, sohbetinde “Ersin Tatar Beyefendi’ye dua etmemiz lazım” ifadesini kullanmış, Kıbrıs seçimlerinin Türkiye’nin güvenliği açısından kritik olduğunu savunmuştu. Cübbeli Ahmet açıklamasında, “Tatar’ın kazanması lazım. Kıbrıs Türkiye’nin bekası için önemli” demişti.