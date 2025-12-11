Son Mühür- İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan gazeteci Mehmet Akif Ersoy ile birlikte üç kişi, sevk edildikleri nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Ersoy, “uyuşturucu madde satın almak, kullanmak ve bulundurmak ile kullanılmasına yer ve imkan sağlamak” suçlamalarıyla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından önceki gün gözaltına alınmıştı.

Savcılıktan ‘yer ve imkan sağlama’ ile ‘menfaat’ iddiası

Savcılığın sevk yazısında, şüphelilerin kendi ikametlerinde uyuşturucu madde kullanımına zemin hazırladıkları, eve gelen kadınlara uyuşturucu temin ettikleri ve bu kişiler üzerinden hem sektörel hem de maddi çıkar elde ettikleri ileri sürüldü. Tutuklanan diğer isimlerin Mustafa Manaz, Ufuk Tetik ve Ebru Gülan olduğu belirtildi.

Habertürk görevden uzaklaştırdı

Operasyonun ardından Habertürk TV, “soruşturmanın sağlıklı şekilde yürütülebilmesi” gerekçesiyle Mehmet Akif Ersoy’un Genel Yayın Yönetmenliği görevinden geçici olarak uzaklaştırıldığını duyurdu.

Gözler eski eşte

Soruşturmaya ilişkin iddiaların kamuoyunda geniş yankı bulmasının ardından Ersoy’un kısa süre evli kaldığı eski eşi, Show Ana Haber spikeri Pınar Erbaş’ın sosyal medya hesaplarına yoğun yorum yapıldı. Kullanıcılar Erbaş’ın paylaşımlarının altına ağırlıklı olarak “Verilmiş sadakanız varmış” ifadelerini yazdı.

Mehmet Akif Ersoy’un mesleki geçmişi

İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler Bölümü mezunu olan Ersoy, gazeteciliğe 2009’da 6 News kanalında başladı. Ardından TRT’de çeşitli görevlerde bulunan Ersoy, 2017 yılından bu yana Habertürk’te çalışıyordu ve son olarak ana haber bültenini sunuyordu.