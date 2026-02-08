Son Mühür- Ramazan ayı öncesinde tavuk üreticileri ve satıcılarının fiyatlara yüzde 15’e varan oranlarda zam yapma kararı aldığı öğrenildi. Söz konusu artışların piyasada dengesizlik yaratması üzerine kamuoyunda tepkiler yükseldi.

Bakanlık harekete geçti

Fiyat artışlarının ardından Ticaret Bakanlığı, iç piyasadaki arz ve fiyat istikrarını korumak amacıyla tavuk eti ihracatına yönelik yeni bir adım attı. Bu kapsamda tavuk eti ihracatının durdurulmasına karar verildi.

Resmi açıklama yapıldı

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Ramazan öncesinde uygulanan fiyat artışlarının vatandaşları olumsuz etkilediği belirtilerek, “Ramazan öncesi yüzde 15’e varan haksız fiyat artışlarıyla vatandaşımızı zorlayan tavuk üreticilerine karşı, Ticaret Bakanlığımız piyasayı korumak adına tavuk ihracatını durdurma kararı almıştır” ifadelerine yer verildi.

Amaç piyasa dengesini sağlamak

Alınan kararın, iç piyasada arzın artırılması ve fiyatların dengelenmesine yönelik bir tedbir olduğu vurgulandı.