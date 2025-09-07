Son Mühür- Türkiye, E Grubu’nda İspanya, Bulgaristan ve Kanada’yı set vermeden mağlup ederek son 16 turuna adını yazdırdı. Son 16 turunda Slovenya’yı 3-0 geçen milliler, çeyrek finalde ABD’yi 3-1 yenerek yarı finale yükseldi.



Yarı finalde ise ev sahibi Japonya’yı 3-1 mağlup eden Türkiye, tarihinde ilk kez Dünya Şampiyonası finaline adını yazdırdı.

İtalya zorlu mücadeleyle geldi

İtalya, B Grubu’nda Belçika, Küba ve Slovakya’yı geçerek grubu lider tamamladı. Son 16 turunda Almanya’yı 3-0’la geçen İtalyanlar, çeyrek finalde Polonya’yı aynı skorla mağlup etti.

Yarı finalde Brezilya karşısında zorlu bir mücadele veren İtalya, 5 set süren karşılaşmayı 3-2 kazanarak finale yükseldi. Karar setinde 15-13’lük kritik bir skorla sahadan galip ayrılan İtalya, Türkiye’nin rakibi oldu.

Santarelli’nin ikinci dünya finali

Türkiye’nin başantrenörü Daniele Santarelli, milli takımla ilk kez Dünya Şampiyonası finaline çıkıyor. Daha önce Sırbistan’ın başında bu turnuvada altın madalya kazanan Santarelli, kariyerinde ikinci kez bu sahnede yer alıyor.



Deneyimli teknik adam, Türkiye ile Avrupa Şampiyonası ve Milletler Ligi’nde altın madalyaya ulaşmıştı. Bugün ise Filenin Sultanları’yla yeni bir tarih yazmak için sahada olacak.

Bangkok’ta final heyecanı

Bangkok’taki Huamark Spor Salonu’nda oynanacak dev final, saat 15.30’da başlayacak ve TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Türkiye, dünya voleybolunun en büyük kupası için sahaya çıkarken tüm gözler Filenin Sultanları’nın tarihi mücadelesinde olacak.