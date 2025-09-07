Bakan Tunç, bu uygulamanın ceza adaletinin temel amaçlarından biri olan topluma yeniden kazandırmaya yönelik önemli bir adım olduğunu belirtti.

"İnsanı Onaran Adalet" Vurgusu

Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "insanı onaran adalet" anlayışına vurgu yaptı. Denetimli serbestlik sisteminin, hükümlülerin kamu yararına işlerde görev alarak hem topluma uyum sağladığını hem de cezalarını infaz ettiğini belirtti. Bakan, bu uygulamanın sosyal devlet olmanın bir gereği olduğunu ve hükümlülere mesleki deneyim kazandırmayı hedeflediğini ifade etti.

Okullar Yeni Eğitime Hazırlandı

Bakan Tunç, yaz tatili boyunca Türkiye genelinde 1534 okulda boya, tadilat, temizlik, bakım ve onarım işlerinin denetimli serbestlik yükümlülerince yapıldığını söyledi. Geleceğin teminatı olarak gördükleri çocukların, daha güzel okullarda başarılı bir eğitim öğretim yılı geçirmesi temennisinde bulundu.