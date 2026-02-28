Son Mühür- Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın gözaltına alınmasına ilişkin sert açıklamalarda bulundu. Özel, hukuka aykırı uygulamaların millet vicdanında yeri olmadığını vurguladı.

"Düşman hukuku işletiliyor"

Özel, sosyal medya platformu X’teki hesabından yaptığı açıklamada, gözaltı sürecini eleştirerek şunları söyledi: "Bir belediye başkanını, ifadeye çağırmak yerine evinden jandarma baskınıyla gözaltına aldırmak tarafsız hukuku değil, düşman ceza hukukunu işletmektir."

"Başkanımızın yanındayız!"

Özel, Bolu Belediye Başkanı Özcan’ın, şehre burs sağlamak amacıyla faaliyet gösteren bir vakfa yapılan bağışlarla ilgili soruları yanıtladığını belirtti. Açıklamada, bu sürecin hukuksuz biçimde yürütüldüğü ifade edildi: "Bu hukuksuz uygulamaların, milletin vicdanında yeri yoktur. Başkanımızın yanındayız!"

Ne Olmuştu?

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, sabah saatlerinde rüşvet soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonla gözaltına alınmıştı. Operasyonda Özcan’ın da aralarında bulunduğu toplam 13 kişi gözaltına alınmıştı.

Gözaltına alınan isimler şöyle:

Tanju Özcan – Başkan

Süleyman Can – Başkan Yardımcısı

Naim Ayhan – Müdür

Ali Sarıyıldız

Mehmet Ağan

Buse Özkan

Hakan Yılmaz

Ergün Temel

Tahsin Arslan

Sinan Pekcan

Yasin Bargaç

Cahit Görüş

Hüseyin Ekrem Serin