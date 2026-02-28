Son Mühür - ABD-İran müzakereleri sürerken, iki ülke İran’a yönelik yeni bir saldırı başlattı. Yisrael Katz, İran’a karşı “önleyici saldırı” başlatıldığını açıkladı. Katz, ülke genelinde olağanüstü hal ilan edildiğini duyurarak, “İsrail, kendisine yönelik tehditleri ortadan kaldırmak için İran’a karşı önleyici bir saldırı başlattı” ifadelerini kullandı.

Trump ne dedi?

Donald Trump, İran’a yönelik başlatılan saldırının ardından ilk açıklamasını yaptı. Operasyonu “büyük bir hamle” olarak nitelendiren Trump, İran rejiminin tehdit oluşturduğunu savunarak, “47 yıllık İran rejimi ‘ABD’lilere ölüm’ sloganı atıyordu. Biz de buna karşılık verdik” ifadelerini kullandı.

AP: ABD dahil oldu

Associated Press (AP), ABD’nin İsrail’in İran’a yönelik başlattığı saldırılara katıldığını duyurdu. AP’ye konuşan ve operasyona ilişkin bilgi sahibi bir ABD’li yetkili, Washington’un saldırılarda yer aldığını söyledi. The New York Times’a konuşan ABD’li ve İsrailli yetkililer de iki ülkenin İran’a yönelik operasyon düzenlediğini öne sürdü. Ayrıca iki ABD’li yetkili, CNN’e yaptıkları açıklamada ABD’nin İran’a karşı saldırılar gerçekleştirdiğini belirtti. Yetkililerden biri, operasyonların sürdüğünü ve bunun “küçük çaplı bir saldırı olmadığını” ifade etti.

''Misilleme yapacağız''

İran Meclisi Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı İbrahim Azizi İsrail’in saldırısına karşılık verileceğini açıkladı. İran’dan savaşa ilişkin yapılan ilk resmi değerlendirmede Azizi, “Daha önce uyarmıştık; siz başlattınız ama bitişi sizin elinizde olmayacak” ifadelerini kullandı.

İranlı üst düzey isimler hedef alındı

Kanal 12, İran’da Tahran yönetimine ait çok sayıda noktanın hedef alındığını iddia etti. Haberde, İsrail’in İran’a yönelik ikinci bir saldırı dalgası başlattığı öne sürüldü. İsrail Ordu Radyosu ise saldırılarda İranlı üst düzey yöneticilerin hedef alındığını ileri sürdü. Öte yandan Anadolu Ajansı’nın Tahran’daki muhabirinin aktardığına göre, İsrail saldırıları nedeniyle İran’ın başkenti Tahran’da yeni patlama sesleri duyuldu.