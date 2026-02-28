Son Mühür - Tanju Özcan, rüşvet soruşturması kapsamında sabah saatlerinde düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Özcan’ın da aralarında bulunduğu toplam 13 şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi.

X hesabından paylaştı

Tanju Özcan, X hesabından yaptığı açıklamada jandarma tarafından gözaltına alındığını duyurdu. Özcan, daha sonra yaptığı paylaşımda ise "Memleketimde binlerce öğrenciye burs verildiği için gözaltına alındım. Bu benim için onurdur" ifadelerini kullandı. Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmazken, Özcan’ın da aralarında bulunduğu 13 şüphelinin rüşvet soruşturması kapsamında gözaltına alındığı öğrenildi.