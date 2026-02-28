Son Mühür - Orta Doğu’daki yükselen gerilim ve ABD’nin İran’a yönelik olası askeri müdahalesine dair değerlendirmelerin ardından, İsrail’in güneyindeki Beerşeva (Birüssebi) kentinde kamu sığınaklarının tamamının halkın kullanımına açıldığı duyuruldu. Yerel yönetim kaynakları, güvenlik risklerine karşı önlem amacıyla kent genelindeki sivil savunma sığınaklarının hazır duruma getirildiğini ve vatandaşların erişimine sunulduğunu açıkladı.
Acil durum için önlem aldılar
Bölgedeki gerilimin artmasıyla birlikte İsrail’in farklı şehirlerinde de benzer tedbirlerin uygulamaya konulduğu belirtildi. Yetkililer, sığınakların muhtemel acil durumlara hazırlık amacıyla açıldığını açıkladı. İsrail ordusundan konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmazken, güvenlik birimlerinin süreci yakından izlediği aktarıldı.
ABD-İran gerilimi
Yerel yetkililer, vatandaşlara resmi açıklamaları yakından izlemeleri ve olası bir olağanüstü durumda sivil savunma talimatlarına riayet etmeleri çağrısında bulundu. ABD ile İran arasındaki gerilimin gidişatına bağlı olarak bölgede güvenlik tedbirlerinin daha da artırılabileceği ifade ediliyor.