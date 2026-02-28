İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan,AK Parti'nin İstanbul'da düzenlemiş olduğu 'Her Mahallesiyle Her Hikayesiyle İstanbul' başlıklı oturuma katılım gösterdi. Oturumda konuşan Turan'ın açıklamaları ise dikkat çekti. Çanakkale Milletvekilliği dönemini örnek olarak gösteren Turan, teşkilatlardaki atamalara yönelik eleştirilerini dile getirdi. Turan açıklamasında, "Adam il başkanı kardeşi il müdürü. Bu olmaz. Tırnaklarımızla geldiğimiz bir yapıyı, teşkilatı bozmayalım, yormayalım." ifadelerini kullandı.

Bülent Turan'ın açıklamasının tamamı şu şekilde:

"Bana Cumhurbaşkanımız Çanakkale'de aday ol dediğinde, amcam ufacık bir köyde muhtarken muhtarlığı bırakacaksın dedim. Bir ilde vekilin amcası muhtar olmaz. Beni dinledi ve muhtarlığı bıraktı. Adam il başkanı kardeşi il müdürü. Bu olmaz. Tırnaklarımızla geldiğimiz bir yapıyı, teşkilatı bozmayalım, yormayalım. Ben 2002'den 2015'e kadar İstanbul teşkilatındaydım. İstanbul'un tanımadığım mahalle başkanı olmamasına rağmen, tanımadığım sokak olmamasına rağmen 11 yıl Çanakkale vekiliyken bir tek İstanbul'un danışma meclisine, bayramlaşmasına, kongresine katılmadım. Hem kamuda çalışıp hem de partide görev almak bizim prensiplerimizde var mı? Kendi şahsi meselemiz için partimizi üzmeyelim. Çare belli. 2002 ruhu. Giyeceğimiz elbise, takınacağımız tavır 2002 tavrı. Anadolu'nun kalbinde Erdoğan hala var. Büyük olarak var. Erdoğan'da bizim meselemizin tam göbeğinde. Toparlanın. Gitmiyoruz. Daha çok işimiz var. Rüzgar sert eserse bırak söğüt ağacı düşünsün."

