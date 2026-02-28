Pakistan ile Afganistan arasında tırmanan çatışmalar sürerken, Pakistan yönetiminden operasyonun bilançosuna ilişkin yeni açıklamalar geldi. Pakistan Başbakanlık Sözcüsü Mosharraf Zaidi, hava ve kara operasyonlarında Taliban güçlerine ağır kayıplar verdirildiğini öne sürdü.

“297 Taliban mensubu öldürüldü” iddiası

Zaidi, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada çatışmalarda 297 Taliban mensubunun öldürüldüğünü, 450 kişinin ise yaralandığını bildirdi. Ayrıca 89 Afgan mevziinin imha edildiğini ve 18 Afgan askerinin esir alındığını ileri sürdü.

Açıklamada, 135 tank ve zırhlı personel taşıyıcının da etkisiz hale getirildiği iddia edilirken, Afganistan genelinde 29 ayrı noktaya hava saldırısı düzenlendiği belirtildi. Zaidi, operasyonun “Pakistan’ın hedeflerine ulaşıncaya kadar” devam edeceğini kaydetti.

Tarar: “Askeri tesisler tamamen imha edildi”

Pakistan Enformasyon ve Yayıncılık Bakanı Attaullah Tarar ise özel operasyonun planlandığı şekilde ilerlediğini açıkladı. Tarar, Afganistan’daki hava saldırılarında askeri tesislerin hedef alındığını ve bu tesislerin tamamen imha edildiğini savundu.

Tarar ayrıca Kabil’deki Yeşil Bölge’nin hedef alınmadığını vurguladı. Taliban yönetimini, Khyber Pakhtunkhwa eyaletindeki bazı bölgelerde çatışma çıkarmaya çalışmakla suçlayan Tarar, “Geleneksel savaşta yeterli kapasiteleri yok” ifadelerini kullandı.

Sınır hattında kontrol noktaları vuruldu

Pakistanlı güvenlik kaynaklarına göre, operasyon kapsamında iki ülke arasındaki sınır hattında Afganistan’a ait birçok kontrol noktası imha edildi. Aryana tesisi, Dubgai ve Zakir Khail kontrol noktaları ile bir polis karargahının vurulduğu bildirildi.

Kaynaklar, Pakistan güçlerinin Taliban unsurlarını bazı kontrol noktalarını terk etmeye zorladığını iddia etti.

Afganistan’dan karşı açıklama

Afganistan tarafında ise Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid, 55 Pakistan askerinin öldürüldüğünü ve 19 karakolun ele geçirildiğini öne sürmüştü. Tarafların açıkladığı kayıp ve hasar rakamları bağımsız kaynaklarca doğrulanmadı.

Gerilim Torkham sınır kapısında başladı

Çatışmaların, Afganistan’ın Torkham sınır kapısı dahil olmak üzere sınır hattındaki Pakistan askeri karakollarına saldırı düzenlemesiyle başladığı bildirildi. Bunun üzerine Pakistan, Afganistan topraklarına hava saldırıları başlatmıştı.

Karşılıklı açıklamalar ve askeri operasyonlarla iki ülke arasındaki gerilim hızla tırmanırken, bölgedeki gelişmeler uluslararası toplum tarafından yakından izleniyor.