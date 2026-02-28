Son Mühür - Bolivya Hava Kuvvetleri’ne ait Hercules tipi askeri nakliye uçağı, El Alto Havalimanı’na iniş yaptıktan sonra pistten çıkarak çevredeki araçlara çarptı. İlk bilgilere göre kazada en az 15 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi de yaralandı.

Bolivya Devlet Hava Seyrüsefer ve Havalimanları Kurumu (NAABOL), kazanın yerel saatle 18.20’de Santa Cruz’dan gelen bir uçakla meydana geldiğini duyurdu. Bolivya Hava Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada, uçağın pistten yaklaşık bir kilometre çıkarak yoğun bir caddeye girdiği ve özel araçlara çarptığı belirtildi. Uçağın, merkez bankasına ait ancak seri numarası bulunmadığı için yasal geçerliliği olmadığı ifade edilen bir para yükü taşıdığı bildirildi.

El Alto itfaiyesinden bir yetkili yerel basına yaptığı açıklamada ölü ve yaralı sayısını doğrularken, Hava Kuvvetleri Genel Komutanı Sergio Lora can kaybına ilişkin net rakamların teyit aşamasında olduğunu söyledi. NAABOL ayrıca kazanın ardından El Alto Uluslararası Havalimanı’nın geçici olarak uçuşlara kapatıldığını açıkladı.