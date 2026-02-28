Son Mühür - Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son değerlendirmelerine göre; yurdun kuzey, iç ve doğu kesimleri parçalı ve çok bulutlu olacak. Marmara’nın kuzeydoğusu, İç Anadolu’nun doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Batman ve Siirt’in güneyi ve Mardin’in doğu ilçelerinde yağış beklenirken, diğer bölgelerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların çoğunlukla karla karışık yağmur ve kar, kıyılarda ise yağmur şeklinde görüleceği; sabah saatlerinde Samsun ve Ordu çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı öngörülüyor. Ayrıca iç ve doğu bölgelerde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don bekleniyor.
Hava sıcaklıklarının ülke genelinde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise çoğunlukla kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette; Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ile Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda güneyli yönlerden eseceği belirtiliyor. Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında ise rüzgarın kuzeyli yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
MGM'den peş peşe uyarılar
Yağışların sabah saatlerinde Samsun ve Ordu çevrelerinde kuvvetli olması beklendiğinden; ulaşımda aksamalar, heyelan, yüksek kesimlerde buzlanma ve don, çığ riski ile sel ve su baskınlarına karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında rüzgarın kuzeyli yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi öngörülüyor. Bu nedenle ulaşım başta olmak üzere yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbir alınması isteniyor.
Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’daki yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde ise çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunuyor. Yetkililer, meydana gelebilecek risklere karşı dikkatli olunması gerektiğini belirtiyor.
28 Şubat 2026 Hava durumu
MARMARA
EDİRNE °C, 12°C
Parçalı bulutlu
İSTANBUL °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve doğusu yağmurlu
KIRKLARELİ °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu
KOCAELİ °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu
EGE
AFYONKARAHİSAR °C, 4°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
DENİZLİ °C, 10°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
İZMİR °C, 13°C
Az bulutlu
MANİSA °C, 11°C
Parçalı bulutlu
AKDENİZ
ADANA °C, 16°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
ANTALYA °C, 18°C
Parçalı bulutlu
HATAY °C, 14°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
MERSİN °C, 16°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
İÇ ANADOLU
ANKARA °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu
KAYSERİ °C, 1°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
KONYA °C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu
BATI KARADENİZ
BOLU °C, 4°C
Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
DÜZCE °C, 7°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
KASTAMONU °C, 3°C
Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
ZONGULDAK °C, 8°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
AMASYA °C, 4°C
Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı
SAMSUN °C, 6°C
Çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
TOKAT °C, 4°C
Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı
TRABZON °C, 9°C
Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı
DOĞU ANADOLU
ERZURUM °C, -2°C
Çok bulutlu, kar yağışlı
KARS °C, -2°C
Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
MALATYA °C, 4°C
Çok bulutlu
VAN °C, 2°C
Çok bulutlu, kar yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
DİYARBAKIR °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu
GAZİANTEP °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu
SİİRT °C, 8°C
Çok bulutlu, güneyi yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri kar yağışlı
ŞANLIURFA °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu