Son Mühür - Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son değerlendirmelerine göre; yurdun kuzey, iç ve doğu kesimleri parçalı ve çok bulutlu olacak. Marmara’nın kuzeydoğusu, İç Anadolu’nun doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Batman ve Siirt’in güneyi ve Mardin’in doğu ilçelerinde yağış beklenirken, diğer bölgelerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların çoğunlukla karla karışık yağmur ve kar, kıyılarda ise yağmur şeklinde görüleceği; sabah saatlerinde Samsun ve Ordu çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı öngörülüyor. Ayrıca iç ve doğu bölgelerde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının ülke genelinde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise çoğunlukla kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette; Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ile Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda güneyli yönlerden eseceği belirtiliyor. Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında ise rüzgarın kuzeyli yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

MGM'den peş peşe uyarılar

Yağışların sabah saatlerinde Samsun ve Ordu çevrelerinde kuvvetli olması beklendiğinden; ulaşımda aksamalar, heyelan, yüksek kesimlerde buzlanma ve don, çığ riski ile sel ve su baskınlarına karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında rüzgarın kuzeyli yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi öngörülüyor. Bu nedenle ulaşım başta olmak üzere yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbir alınması isteniyor.

Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’daki yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde ise çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunuyor. Yetkililer, meydana gelebilecek risklere karşı dikkatli olunması gerektiğini belirtiyor.

28 Şubat 2026 Hava durumu

MARMARA

EDİRNE °C, 12°C

Parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve doğusu yağmurlu

KIRKLARELİ °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

KOCAELİ °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu

EGE

AFYONKARAHİSAR °C, 4°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

DENİZLİ °C, 10°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

İZMİR °C, 13°C

Az bulutlu

MANİSA °C, 11°C

Parçalı bulutlu

AKDENİZ

ADANA °C, 16°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

ANTALYA °C, 18°C

Parçalı bulutlu

HATAY °C, 14°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

MERSİN °C, 16°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

İÇ ANADOLU



ANKARA °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu

KAYSERİ °C, 1°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

KONYA °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu

BATI KARADENİZ

BOLU °C, 4°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

DÜZCE °C, 7°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

KASTAMONU °C, 3°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

ZONGULDAK °C, 8°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

AMASYA °C, 4°C

Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı

SAMSUN °C, 6°C

Çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

TOKAT °C, 4°C

Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı

TRABZON °C, 9°C

Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı

DOĞU ANADOLU

ERZURUM °C, -2°C

Çok bulutlu, kar yağışlı

KARS °C, -2°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

MALATYA °C, 4°C

Çok bulutlu

VAN °C, 2°C

Çok bulutlu, kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

DİYARBAKIR °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu

GAZİANTEP °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

SİİRT °C, 8°C

Çok bulutlu, güneyi yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri kar yağışlı

ŞANLIURFA °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu