Son Mühür - Küresel piyasalarda Brent petrol fiyatlarında yaşanan düşüşün akaryakıt fiyatlarına indirim olarak yansıması bekleniyor. 60 doların altına gerileyen Brent petrolün ardından gözler olası indirimlere çevrildi.

2 kuruş indirim geliyor

Dün gece itibarıyla motorinin litre fiyatında ortalama 2 TL’lik indirim yapıldı. Akaryakıt fiyatlarında tabelalar yeniden değişirken, sektörde bu kez benzin için indirim beklentisi öne çıktı. Otogaz fiyatlarına ise son olarak 4 Aralık’ta 80 kuruş zam uygulanmıştı. Brent petrol fiyatlarındaki gerilemenin ardından indirim ihtimali güçlenirken, piyasa kaynaklarına göre benzinin litre fiyatında salı günü 2 lira 2 kuruşluk bir düşüş bekleniyor. İndirimin gerçekleşmesi halinde benzin fiyatlarının 52 lira seviyelerine kadar gerilemesi öngörülüyor.