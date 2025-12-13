Osman Günden / Son Mühür - Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Milli Piyango bileti alacak vatandaşların ruhsatlı bayilerden alışveriş yapması gerektiğini belirtti.

Sahte bilet uyarısı

Palandöken, yaptığı açıklamada vatandaşları sahte piyango biletlerine karşı uyardı. Bilet alırken mutlaka ruhsatlı bayilerin tercih edilmesi gerektiğini vurgulayan Palandöken, "Yılbaşı yaklaşıyor. 800 milyon liralık büyük ikramiye iştah kabartıyor ancak bu süreçte çok dikkatli olunması gerekiyor. Korsan bayiler var, bu nedenle sabit noktalardaki ruhsatlı Milli Piyango bayilerinin dışında bilet alınmamasını tavsiye ediyoruz." dedi.

Palandöken, biletler üzerindeki hologramların kontrol edilmesinin önemine dikkat çekerek, Merkez Bankası izniyle basılan ve Milli Piyango İdaresi tarafından denetlenen bayilerden alışveriş yapılması gerektiğini ifade etti. Vatandaşların bilet satıcılarının belgelerini, yaka kartlarını ve esnaf odasına bağlı olup olmadıklarını mutlaka sorgulaması gerektiğini belirten Palandöken, "Biletleri iyice incelemeden, arkasındaki güvenlik bandını kontrol etmeden almayın. Otokontrol sistemi vatandaşın elinde." değerlendirmesinde bulundu.