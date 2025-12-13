Son Mühür- Vergilendirme sisteminde yapılacak değişiklik kapsamında, basit usulden gerçek usule geçecek mükellefler için kayıt ve beyan süreçlerinde kolaylaştırıcı adımlar atıldı. Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Defter-Beyan işlemlerine Meslek Odası desteği

Tebliğle birlikte, 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren gerçek usulde vergilendirilecek mükelleflerin Defter-Beyan Sistemi kapsamındaki işlemlerine yönelik yeni bir uygulama hayata geçirildi. Buna göre, işletme hesabı esasına göre defter tutulan dönem boyunca, kayıtların tutulması ve beyannamelerin verilmesi gibi işlemler, mükelleflerin bağlı bulunduğu meslek odaları ve birlikler aracılığıyla da gerçekleştirilebilecek.

Yetki ve denetim şartı getirildi

Bu imkandan yararlanmak isteyen meslek odaları ve birliklerin, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu kapsamında yetkilendirilmiş yeterli sayıda meslek mensubunu bünyelerinde bulundurmaları gerekiyor. Bunun mümkün olmadığı durumlarda ise söz konusu işlemlerin, oda veya birlik bünyesinde çalışmayan meslek mensuplarının gözetiminde yapılması şartı aranacak.

Uygulama 1 Ocak 2026’da başlıyor

Yeni düzenleme, 1 Ocak 2026 itibarıyla yürürlüğe girecek. Bu tarihten sonra 30 büyükşehirde basit usulden gerçek usule geçecek mükellefler arasında; her türlü emtia imalatı ile alım-satımı yapanlar, inşaat sektöründe faaliyet gösterenler, motorlu taşıtların bakım ve onarımını üstlenen işletmeler, lokanta ve benzeri hizmet işletmeleri, eğlence ve dinlenme yerlerini işletenler ile şehir içi yolcu taşımacılığı yapanlar yer alacak.

Düzenlemeyle, gerçek usule geçiş sürecinde mükelleflerin idari yüklerinin azaltılması ve işlemlerin daha kolay yürütülmesi amaçlanıyor.