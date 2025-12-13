Son Mühür- Ünlü isimlerle başlayıp medya dünyasına uzanan uyuşturucu soruşturmasında, Mehmet Akif Ersoy’un tutuklanmasına giden süreçte yeni bir ifade ortaya çıktı. Soruşturma dosyasına yansıyan beyanlarda, 35 yaşındaki bir haber spikerinin anlatımları dikkat çekti.

Son operasyonda 8 gözaltı, 4 tutuklama

Soruşturma kapsamında gerçekleştirilen son operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında eski Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy’un da bulunduğu 4 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ersoy, kendisine yöneltilen suçlamaları reddetti.

Spikerin ifadesi basına yansıdı

Sabah gazetesinde yer alan habere göre, soruşturma dosyasında kimliği gizli tutulan 35 yaşındaki bir spikerin ifadesine yer verildi. Spiker, ifadesinde Ersoy hakkında zorla ya da örgütlü bir suç isnadında bulunmadı. Ancak Ersoy ve Mustafa Manaz ile birlikte özel ilişkiler yaşadığını ve uyuşturucu kullanımına tanık olduğunu öne sürdü.

“2024’te tanıştık” iddiası

Spiker, Mehmet Akif Ersoy ile 2024 yılında tanıştığını, daha önce kendisine ulaşmaya çalıştığını ancak geri dönüş alamadığını ifade etti. O dönem Ersoy’un sektörde etkili bir konumda olduğunu, kendisinin ise iş arayışında bulunduğunu belirtti. Ersoy’un evli olduğu süreçte Bebek ve Etiler’de iki ayrı evi kullandığını da iddialarına ekledi.

Bebek ve Etiler’deki buluşmalar

İfadesinde, tanışmadan yaklaşık bir ay sonra birlikte bir gece kulübüne gittiklerini aktaran spiker, ikinci görüşmede Bebek’te Ersoy ve Mustafa Manaz’ın ortak kullandığı eve gittiklerini ve burada ilişki yaşandığını söyledi. Daha sonraki görüşmelerin ise Manaz ile birlikte Etiler’de tuttukları evde gerçekleştiğini ileri sürdü.

Üçlü ilişki ve tanık olunduğu iddia edilen olaylar

Spiker, Etiler’deki evde birden fazla kez Ersoy ve Manaz’la birlikte bulunduğunu, bazı görüşmelerde üçlü ilişki yaşandığını iddia etti. Ayrıca, Ersoy’un kendisini farklı kişilerle tanıştırdığını ve bu kişilerle birlikte çeşitli mekânlara gidildiğini de ifadesinde dile getirdi.

Uyuşturucu kullanımı iddiası

Spikerin en dikkat çekici iddialarından biri ise Etiler’deki bir buluşmaya ilişkin oldu. İddiaya göre, söz konusu evde Mehmet Akif Ersoy, Mustafa Manaz ve Ece A. isimli kişinin, parayı rulo yaparak madde kullandığını öne sürdü.

Soruşturma sürüyor

Soruşturma kapsamında yer alan ifadeler ve delillerin incelenmesine devam edilirken, dosyada adı geçen şüphelilerin yargı süreci sürüyor. Yetkililerden soruşturmanın seyriyle ilgili yeni açıklamaların önümüzdeki günlerde yapılması bekleniyor.