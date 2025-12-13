Asgari Ücret Tespit Komisyonu, Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu’nun (Türk-İş) toplantılara katılmama kararını sürdürmesi nedeniyle işçi temsilcileri olmaksızın ilk toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıya, işveren tarafı ile hükümet yetkilileri katıldı.

Türk-İş kararını sürdürdü

Türk-İş, yaklaşık bir yıl önce aldığı kararı uygulayarak bu yıl da komisyonda yer almadı. Böylece asgari ücret görüşmeleri, işçi kanadının fiilen bulunmadığı bir zeminde başladı. Komisyonun ikinci toplantısının 18 Aralık’ta yapılması planlanıyor.

Talepler Bakanlığa kapalı zarfla iletildi

Türk-İş, toplantı öncesinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’a taleplerini içeren kapalı bir zarf sundu. Türk-İş Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar tarafından iletilen metinde, doğrudan bir zam oranı ya da rakamsal asgari ücret talebi yer almadı.

39 bin 525 liralık hesaplama gündemde

Sözcü’nün aktardığı bilgilere göre, konfederasyonun Bakanlığa sunduğu taleplerin tamamının karşılanması halinde net asgari ücretin yüzde 78,8 artışla 39 bin 525 liraya yükselmesi gerekiyor. Türk-İş, benzer bir hesaplama yöntemini geçen yıl da kullanmış ve talebini 29 bin 583 lira olarak duyurmuştu. Bu veriler, konfederasyonun hesaplanan net asgari ücret seviyesinin son bir yılda yüzde 33,6 oranında arttığını gösteriyor.

Enflasyon kaybı ve geçim giderleri vurgusu

Bakanlığa sunulan mektupta, çalışma hayatına ilişkin çok sayıda başlığa dikkat çekildi. Türk-İş, öncelikle geçen yıl telafi edilmediğini belirttiği yüzde 14,38’lik enflasyon kaybının ücretlere yansıtılmasını talep etti. Bunun yanı sıra gıda, kira, ulaşım ve eğitim gibi temel harcama kalemlerinde yaşanan artışların dikkate alınması istendi. Ekonomik büyümeden doğan refah artışından çalışanların da pay alması gerektiği vurgulandı.

İkinci toplantı 18 Aralık’ta

Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun bir sonraki toplantısı 18 Aralık Perşembe günü saat 14.00’te yapılacak. Türk-İş’in bu toplantıya katılıp katılmayacağına ilişkin ise henüz netlik bulunmuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan İşverenlere Mesaj

Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TİSK’in 29’uncu Olağan Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada işverenlere çağrıda bulunmuştu. Erdoğan, işçi-işveren ilişkilerinde adalet vurgusu yaparak, işverenlerin atacağı olumlu adımların üretkenlik ve kazanç olarak geri döneceğini ifade etmiş, çalışma hayatında kimsenin mağdur olmadığı bir sistemin öncelikleri olduğunu dile getirmişti.