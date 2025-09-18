Son Mühür- Milli Savunma Bakanlığı (MSB) yetkilileri, Suriye’de konuşlu Türk birliklerinin durumuna ilişkin soruları yanıtladı. Bakanlık kaynakları, birliklerin Suriye’den çekilmesinin, ancak sınır güvenliğinin tamamen sağlanması ve terör tehdidinin ortadan kalkması durumunda yeniden değerlendirilebileceğini belirtti.

MSB yetkilileri, “Türk Silahlı Kuvvetleri, ülkemizin ve sınırlarımızın güvenliğini sağlamak, terörle mücadele etmek ve terör koridorunu engellemek amacıyla uluslararası hukuktan doğan meşru müdafaa hakkı çerçevesinde görev yapmaktadır” ifadelerini kullandı.

S-400 sistemleri hakkında açıklama

Basında yer alan Rusya’nın S-400 hava savunma sistemlerini geri istediği iddialarına ilişkin de açıklama yapan MSB, sistemlerin envanterde bulunduğunu ve konuyla ilgili tavrın değişmediğini duyurdu.

Gaziler Günü mesajı

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, Şehit Gazeteci Hasan Tahsin Basın Bilgilendirme Salonu’nda düzenlenen haftalık basın toplantısında, 19 Eylül Gaziler Günü’nü hatırlattı.

Aktürk, Cumhuriyet’in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’e “Gazi” unvanı ve “Mareşal” rütbesinin verilişinin 104. yıldönümü dolayısıyla şehit ve gazilere rahmet ve minnet diledi, hayatta olan gazilere sağlık temennisinde bulundu. Ayrıca Konya’da nöbet sırasında rahatsızlanarak şehit olan Piyade Uzman Çavuş Hüseyin Günay’a Allah’tan rahmet diledi.

Terörle mücadelede son gelişmeler

Aktürk, TSK’nın hudut güvenliği ve terörle mücadele faaliyetlerine ilişkin son bir haftalık bilançosu paylaştı. Buna göre, bir PKK’lı terörist daha teslim olurken, sınır ötesi operasyonlarda çok sayıda silah, mühimmat ve malzeme imha edildi.

Suriye Harekat Alanları’nda Tel Rıfat’ta 240 kilometre, Menbic’te ise 365 kilometrelik tünel kullanılamaz hale getirildi. Böylece toplamda 605 kilometrelik tünel imha edilmiş oldu.

Hudutlarda 540 kişi yakalandı

Hudut güvenliği çalışmaları kapsamında teknoloji destekli sistemler kullanılarak yasa dışı geçişlerin önlendiği bildirildi. Son bir haftada 8’i terör örgütü mensubu olmak üzere 540 kişinin yakalandığı, 1 Ocak’tan bu yana yakalanan kişi sayısının 6 bin 677’ye ulaştığı belirtildi.

Ayrıca, bu hafta engellenen 864 kişiyle birlikte yılbaşından itibaren sınır geçişi önlenen kişi sayısı 50 bin 308’e yükseldi. Van ve Hakkari hudut hatlarında yürütülen arama-tarama faaliyetlerinde ise toplam 22 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.

İsrail’in Gazze harekatına tepki

Aktürk, İsrail’in 16 Eylül sabahı Gazze’ye başlattığı kara harekâtına da değinerek, bölgede iki yılı aşkın süredir süren insani krizin daha da ağırlaştığını söyledi. Aktürk, uluslararası topluma çağrı yaparak, Gazze’de yaşanan sistematik saldırılar ve insan hakları ihlallerine karşı etkili ve caydırıcı adımlar atılması gerektiğini vurguladı.

GKRY’nin İsrail’den hava savunma sistemi tedariki

Bakanlık kaynakları, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin (GKRY) İsrail’den hava savunma sistemi almasıyla ilgili haberleri yakından takip ettiklerini bildirdi. Kaynaklar, Ada’daki dengeleri bozmaya yönelik girişimlerin tehlikeli sonuçlar doğurabileceğini hatırlatarak, Türkiye’nin KKTC’nin güvenliği ve huzuru için tüm önlemleri almaya devam edeceğini belirtti.