Son Mühür - Suriye Savunma Bakanlığı, Halep’in kuzeyinde bulunan Şeyh Maksud ve Eşrefiye mahalleleri çevresinde yaşanan çatışmalara ilişkin bir açıklama yaptı. Bakanlık, sahadaki duruma dair DSG kaynaklarından paylaşılan bilgilerin “operasyonel bir dezenformasyon” niteliği taşıdığını savundu.

Bakanlık açıklamasında, ordu birliklerinin Şeyh Maksud ve Eşrefiye mahallelerine saldırdığı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığı vurgulandı. Açıklamada, aksine DSG güçlerinin Eşrefiye Mahallesi çevresinde konuşlu Suriye Arap Ordusu (SAA) ve İç Güvenlik Güçleri noktalarına ani ve eş zamanlı bir saldırı düzenlediği ifade edildi. Suriye Savunma Bakanlığı, “DSG’nin açtığı ateş ve gerçekleştirdiği baskın sonucunda güvenlik güçleri ile askeri personel arasında yaralanmalar meydana geldiğini” duyurdu. Yaralıların sağlık durumuna ilişkin ayrıntı paylaşılmazken, saldırının stratejik öneme sahip kontrol noktalarını hedef aldığı belirtildi.

DSG'den açıklama

Öte yandan DSG tarafından yapılan resmi açıklamada, çatışmaların Şam hükümeti Savunma Bakanlığı’na bağlı grupların Halep’teki Şeyhan Meydanı’nda bulunan bir Asayiş noktasına saldırmasıyla başladığı ileri sürüldü. Açıklamada, saldırıda iki asayiş mensubunun yaralandığı belirtilirken, DSG; Şam yönetimine bağlı güçlerin Kürt nüfusun yoğun olduğu Şeyh Maksud ve Eşrefiye mahallelerini ağır silahlarla rastgele bombaladığını iddia etti. DSG, Şam yönetimini “kendi kontrolü altındaki grupları denetleyememekle” suçladı.