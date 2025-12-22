Son Mühür - Yaklaşık iki yıl önce yayın hayatına başlayan Ekol TV, faaliyetlerini durdurma kararı aldığını açıkladı. Kanal yönetiminden yapılan duyuruda, son dönemde yaşanan sermaye yapısındaki değişiklikler ve buna bağlı gelişmelerin ekonomik sürdürülebilirliği olumsuz etkilediği belirtildi.

Açıklamada, hem çalışanlara hem de izleyicilere teşekkür edilirken, yapılan değerlendirmeler sonucunda yayınların sürdürülmesinin mümkün olmadığı ifade edildi. Yönetim kurulu adına yapılan bilgilendirmede, gelinen aşamada Ekol TV’nin yayın hayatını sonlandırmasının kaçınılmaz hale geldiği vurgulandı.

Ekol TV Yönetimi imzasıyla yayımlanan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

''Ekol TV Haber Kanalı, yaklaşık iki yıldır izleyicilerimizin yoğun ilgisi ve takdiriyle yayın hayatını sürdürmüştür. Hiç şüphesiz çalışanlarımızın özverili, fedakâr ve olağanüstü emekleri sayesinde bu başarı sürekli artan bir ivme ile devam etmiştir.

Son dönemde gelişen sermaye yapısı ve değişimler, ekonomik sürdürülebilirliği olumsuz yönde etkilemiştir. Bu doğrultuda, yönetim kurulumuz tarafından gerekli değerlendirmeler yapılmıştır. Maalesef gelinen aşamada kanalımızın faaliyetlerini sonlandırma kararı alınmıştır.

Bugüne kadar emek veren tüm çalışma arkadaşlarımıza ve bizlere güvenerek teveccühte bulunan değerli izleyicilerimize en içten sevgilerimizi ve şükranlarımızı sunarız.''

''Sektördeki pek çok kurumun üzerinde maaşlar teklif ederek...''

Konuyla ilgili X hesabından bir mesaj paylaşam gazeteci Murat Ağırel, ''Bu gelişme, tabii ki soru işaretlerine neden oldu'' dedi ve Ekol TV'nin yayın hayatına nasıl başladığını ve geldiği bu duruma dikkat çekti:

''EKOL TV, yayın hayatına oldukça iddialı bir başlangıç yapmıştı. 2025 yılı yılbaşı kutlamasında çalışanlarına çekilişle ev, bilgisayar ve cep telefonu dağıtmış; sektördeki pek çok kurumun üzerinde maaşlar teklif ederek önemli transferlere imza atmıştı.

Ancak gelinen noktada kanal yönetimi, “artık sürdüremiyoruz” yönünde bir açıklama yaptı. Bu gelişme, tabii ki soru işaretlerine neden oldu. Oysa kısa süre önce Eski Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin gibi bir isim EKOL TV Yönetim Kurulu Üyeliği’ne atanmıştı.

Gelişmelerin perde arkası muhtemelen önümüzdeki günlerde netleşecek. Bu süreçten etkilenen emekçi arkadaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.''