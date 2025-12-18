Son Mühür - İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla, Anahat Holding bünyesindeki şirketlere yönelik olarak “Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak”, “Yasa dışı bahis” ve “Suç gelirlerini aklama” iddialarıyla düzenlenen operasyonda sunucu Okan Karacan gözaltına alındı.

Neler yaşanmıştı?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamada, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu’nun, “7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun’a muhalefet”, “suç işlemek amacıyla örgüt kurma” ve “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” suçlarıyla ilgili soruşturma yürüttüğü bildirildi. Açıklamada, MASAK raporuna göre şüpheli Berkin Kaya’nın hesap hareketlerinde çok sayıda ve yüksek tutarlı nakit yatırma ve çekme işlemi bulunduğu, bu nakit işlemlerin kaynağının anlaşılamadığı, Kaya’nın SWIFT işlemlerinin yoğun olduğu ve yurt dışındaki bazı şirketlere yüklü para transferleri yaptığı ifade edildi. Şüphelinin ortak olduğu firmaların incelenmesinde, bu büyüklükteki para transferlerini açıklayacak yeterli sermaye veya ticari faaliyet tespit edilemediği, hesapların yasa dışı bahis ve dolandırıcılık organizasyonlarında kullanıldığına dair birçok istihbarat bulunduğu belirtildi. Hesaplarda dolaşan yüksek miktarların kaynağının açıklanamadığı ve bu hesapların yasa dışı bir organizasyonda kullanılıyor olabileceği değerlendirildiği kaydedildi.