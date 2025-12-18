Kocaeli’nin İzmit ilçesinde, aralarında profesyonel futbolcu Uğurcan Bekçi’nin de bulunduğu üç kişinin yaralandığı silahlı bir kavga yaşandı. Yaralılardan birinin durumunun ciddi olduğu öğrenildi. Olay, İzmit’in Sanayi Mahallesi Ömer Türkçakal Bulvarı’nda meydana geldi. Nedeni henüz belirlenemeyen bir tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Çıkan çatışmada Sultanbeyli Belediyespor forması giyen Uğurcan Bekçi (27) ile E.K.B. (27) ve İ.A. (31) silahla yaralandı.

3 yaralı hastaneye kaldırıldı

Silah seslerini duyan çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Kısa süre içinde bölgeye ulaşan sağlık ekipleri, biri ağır olmak üzere üç yaralıya olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulanslarla hastaneye sevk etti. Durumu ağır Kağıtspor, Körfez Spor Kulübü, Kocaeli Güneşspor, Belediye Derincespor, 24 Erzincaspor, Ankara Keçiörengücü ve Adıyaman 1954 gibi takımlarda forma giymiş 27 yaşındaki kanat oyuncusu Uğurcan Bekçi’nin ayağından yaralandığı, sağlık durumunun ciddi olduğu ve ameliyata alındığı bildirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı Bölgede geniş güvenlik önlemleri alan polis ekipleri, olayın Sefa Sirmen Sanayi Sitesi civarında başladığını ve sahil yolu boyunca devam ettiğini belirledi. Olay yerlerinde mermi kovanları ve diğer deliller üzerinde incelemeler yapıldı. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro ekipleri, olayla ilgili çok yönlü bir soruşturma başlatırken, şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için çalışmaların devam ettiği bildirildi.