Son Mühür- Yaşamının en verimli çağında amansız hastalığa karşı verdiği mücadeleyi kaybeden Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay sadece Manisa'yı değil, Türkiye'nin yüreğini dağlayarak yaşama veda etmişti.

Manisa'nın ilk kadın belediye başkanı olan Gülşah Durbay'ın vefatının ardından Başkanvekili için yapılacak seçim tarihi belli oldu.

Manisa Valiliği'nin aldığı karara göre19 Aralık Cuma günü Meclis salonunda saat 16.30'da gerçekleştirilecek toplantı sonrası Durbay'ın halefi belli olacak.



Cumhur İttifakı aday çıkarmayacak...



Şehzadeler Meclisi'nde CHP'nin 18, AK Parti'nin 5, MHP'nin 4 ve İYİ Parti'nin 4 meclis üyesi bulunuyor.



Ahmet Anıl Ceylan ismi öne çıktı...



Gelen bilgilere göre AK Parti ve MHP başkanvekili seçimi için aday çıkarmayacak.

CHP'den kimin aday olarak gösterileceği konusunda kafa karışıklığının da ortadan kalktığına dair bilgiler geliyor.

CHP'li Meclis Üyesi Yenal Yıldırım'ın adının ilk başlarda öne çıkmasına rağmen, AK Parti ve MHP'nin CHP'li Meclis üyesi Ahmet Anıl Ceylan ismine sıcak baktığı ve Ceylan aday olursa aday çıkartmayız mesajı verdiği için CHP'de koltuğa en yakın ismin de Ceylan olduğu konuşuluyor.



Manisa siyasetinden CHP'nin zirvesine uzanan Özgür Özel'in de Ahmet Anıl Ceylan ismine onay verdiği belirtiliyor.



Başkanvekili nasıl seçiliyor...



Meclis birinci başkanvekilinin başkanlığında toplanacak olan Şehzadeler Meclisi'nde ilk iki turda 3'te 2 çoğunluk aranacak.

31 üyeli mecliste ilk iki turda 22 oyu bulamayan aday, üçüncü toplantıda salt çoğunluk için yeter sayı olan en az 16 oy alması gerekecek.