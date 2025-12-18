Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, Türk-İş’e bağlı Türkiye Haber-İş Sendikası’nın 16-17 Ekim 2021 tarihlerinde yaptığı 14. Olağan Genel Kurulu’nu iptal etti. Daire, sendikanın yeniden seçime gitmesi için üç kayyım atanmasına hükmetti.

Dava süreci 2017’ye dayanıyor

Davacılardan Mehmet Said Derin, hukuki sürecin 2017 yılında başladığını belirtti. Aynı yıl İstanbul Avrupa Yakası Şube Başkanlığı’na seçildiğini aktaran Derin, genel başkanlık için de aday olduğunu ancak seçimi kaybettiğini ifade etti. Derin, söz konusu genel kurulda gündemde yer almamasına rağmen, kendi şubesi dahil olmak üzere İstanbul’daki Avrupa ve Anadolu yakası şubelerinin kapatılmasına karar verildiğini kaydetti.

Şubeler kapatıldı, personel işten çıkarıldı

Derin’in aktardığına göre, şubelerin kapatılmasının ardından sendika personeli işten çıkarıldı, şubelere ait ofisler satıldı. Bu gelişmeler üzerine yargı yoluna başvurduklarını belirten Derin, alınan kararların hukuka aykırı olduğunu savundu.

Mahkeme kararlarına rağmen genel kurul yapıldı

İstanbul’daki şubelerin kapatılmasının ardından, 2020 yılında genel merkez yönetim kurulu kararıyla İstanbul Marmara Şubesi kuruldu. Avrupa ve Anadolu yakasındaki iki şubenin Marmara Şubesi adı altında birleştirilmesine ilişkin kararlar mahkemece iptal edilmesine rağmen, delege seçimlerinin gerçekleştirildiği belirtildi. Bu delegelerle de sendikanın 14. Olağan Genel Kurulu’nun yapıldığı ifade edildi.

Yargıtay: Kayyım atanacak

Sürecin yargıya taşınmasıyla birlikte, Yargıtay Hukuk Genel Kurulu da dahil olmak üzere birçok mahkeme kararı verildiği, ancak bu kararların uygulanmadığı gerekçesiyle yeni davalar açıldığı kaydedildi. Dosyanın son olarak Yargıtay 9. Hukuk Dairesi’ne taşındığı bildirildi.

Karar oy birliğiyle alındı

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, 27 Kasım 2025 tarihinde oy birliğiyle aldığı kararla, 14. Olağan Genel Kurul’un iptaline ve sendikanın yasa ve tüzük hükümleri doğrultusunda en kısa sürede olağan genel kurulunu toplamasına karar verdi. Yeni yönetim seçilene kadar sendikanın yönetilmesi amacıyla üç kayyım atanması hüküm altına alındı.