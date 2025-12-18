Son Mühür- Zelenskiy, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Savunma Bakanı Andrey Belousov’un Moskova’da gerçekleştirilen Savunma Bakanlığı’nın genişletilmiş toplantısında yaptıkları konuşmalara dikkat çekti. Bu toplantılarda dile getirilen ifadelerin, Rusya’nın savaşı uzun vadeye yayma hazırlığında olduğuna işaret ettiğini savundu.

“Müttefiklerimiz için de açık bir sinyal”

Rusya’dan gelen açıklamaların yalnızca Ukrayna için değil, uluslararası ortaklar açısından da önemli olduğunu vurgulayan Zelenskiy, “Bugün Moskova’dan, gelecek yılı savaş yılı olarak planladıklarına dair bir sinyal daha aldık. Bu durum müttefiklerimiz için de net bir mesajdır” ifadelerini kullandı.

Zelenskiy, özellikle Rusya’nın savaşı sona erdirmek istediğine dair söylemlerin sıkça dile getirildiği ABD’deki muhatapların bu gelişmelere dikkatle yaklaşması gerektiğini belirtti.

Kiev barış planı üzerinde çalışmayı sürdürüyor

Ukrayna’nın önceliğinin savaşı sona erdirmek olduğunu vurgulayan Zelenskiy, barış ve güvenliğin sağlanmasına yönelik diplomatik girişimlerin devam ettiğini kaydetti. Bu kapsamda Ukraynalı yetkililerin, barış planı çerçevesinde ABD heyetiyle temaslarını sürdürmesinin beklendiğini ifade etti.

Zelenskiy, önümüzdeki günlerde yapılacak görüşmelerde güvenlik garantileri ve çatışmaların sona erdirilmesine yönelik adımların ele alınacağını da sözlerine ekledi.